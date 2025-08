Indicação do deputado Alex Redano é atendida e Ariquemes ganha nova pista de testes do Detran

A cidade de Ariquemes está sendo beneficiada com uma nova pista de testes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), um espaço exclusivo para a realização dos exames práticos de direção. A obra, que ocupa uma área de 5.400 m², foi viabilizada por meio de um pedido do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), e prontamente atendida pelo governo do estado por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

A nova estrutura representa um importante avanço para o município, tanto pela organização dos serviços quanto pela segurança oferecida aos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e às autoescolas. Antes, os testes práticos eram realizados em um espaço alternativo que, além de não ser adequado, frequentemente era utilizado para outros eventos, gerando conflitos e riscos para os envolvidos.

“Ter uma pista própria para os exames práticos garante muito mais segurança para quem está aprendendo a dirigir. Os candidatos agora podem realizar suas provas em um ambiente controlado, sem interferência do trânsito urbano ou de outras atividades paralelas. Isso traz tranquilidade tanto para os alunos quanto para os instrutores”, destacou o deputado Alex Redano.

A estrutura também contribui para a melhoria da formação dos novos condutores, oferecendo um espaço apropriado para simular situações reais de trânsito em condições mais seguras. Isso reflete diretamente na preparação dos futuros motoristas e na redução de acidentes no trânsito.

A indicação foi acolhida pelo governo de Rondônia, por meio do DER, sob a coordenação do coronel Éder. O deputado Alex Redano agradeceu ao governador Marcos Rocha (União Brasil) pelo apoio e à equipe técnica envolvida. “Agradeço ainda aos amigos Emerson e Dirceu, que acompanharam todo o processo de perto aqui em Ariquemes e foram fundamentais para que essa conquista saísse do papel”, completou o parlamentar.

A nova pista consolida o compromisso do deputado Alex Redano com o desenvolvimento de Ariquemes e com políticas públicas que geram impacto direto na vida da população.

Texto e foto: Mateus Andrade I Jornalista