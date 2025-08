Assembleia Legislativa entrega título de cidadão rondoniense a advogado Nelson Wilians

O advogado e empresário Nelson Wilians será homenageado pela Assembleia Legislativa de Rondônia com o Título Honorífico de Cidadão Rondoniense, concedido em reconhecimento à sua trajetória profissional e contribuição social. A entrega da comenda está marcada para o dia 6 de agosto, às 14h, em sessão solene no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, no Palácio Marechal Rondon, em Porto Velho.

A proposta é de autoria do deputado estadual Alex Redano, presidente da Casa. “Trata-se de uma justa homenagem a quem tem contribuído de maneira indelével para o bem coletivo, com ética, coragem e visão transformadora”, afirmou Redano.

Wilians é fundador e CEO do Nelson Wilians Advogados (NWADV), considerado o maior escritório de advocacia empresarial da América Latina, com atuação em todas as capitais brasileiras e presença internacional. Natural de Cianorte (PR), iniciou sua trajetória profissional em Bauru (SP), onde se formou em Direito pela Instituição Toledo de Ensino.

Inaugurada em outubro de 2010, a filial do NWADV em Rondônia já atuou em mais de 16 mil ações, com foco em setores estratégicos da economia local, como o agronegócio, a construção civil pesada, empresas de segurança privada e o setor automotivo. Embora sediado em Porto Velho, o escritório mantém atividade em cidades como Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena.

Para Wilians, o título representa o reconhecimento de um vínculo construído ao longo dos anos com o estado. “Receber essa homenagem é o reforço de uma relação pautada no respeito e na cooperação mútua. Rondônia sempre se mostrou um território de oportunidades e pessoas determinadas, que inspiram o nosso trabalho diário”.

A cerimônia será aberta ao público e deve contar com a presença de autoridades, lideranças jurídicas e representantes da sociedade civil. Durante sua passagem por Porto Velho, Wilians também participará de um almoço na Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho (ACEP) e ministrará uma palestra na Faculdade Aparício de Carvalho (19h).

Perfil

Nelson Wilians iniciou sua carreira em 1994 e fundou o NWADV em 1999, na cidade de São Paulo. Atualmente, o Nelson Wilians Advogados é reconhecido pelo Anuário Análise Advocacia como o maior do país em sua categoria.

Além da carreira jurídica, Wilians é palestrante, colunista da revista Forbes Brasil e foi o primeiro advogado brasileiro a estampar a capa da publicação. Também é autor do livro Loucura, não. Coragem!, no qual discute estratégias de marketing, comunicação e posicionamento profissional. A obra tornou-se best-seller poucas semanas após o lançamento.