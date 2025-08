Retirada de canteiro central ao lado do shopping já reflete em melhorias para motoristas e pedestres

Há cerca de quatro meses, a Prefeitura de Porto Velho realizou uma mudança significativa em uma das vias mais movimentadas da cidade: a retirada do canteiro central ao lado do Porto Velho Shopping. A ação, planejada e executada pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), teve como objetivo melhorar o fluxo de veículos, garantir mais segurança para pedestres e ampliar a acessibilidade na região.

O trecho, antes marcado por congestionamentos, principalmente nos horários de pico, agora conta com uma circulação mais fluida, beneficiando condutores e quem precisa estacionar no entorno. Com a nova sinalização, foram criadas 19 vagas para carros e 11 para motos, facilitando a vida de quem visita ou trabalha próximo ao shopping.

A população já sente os efeitos positivos da mudança. O operador de máquinas Leno da Silva, que passa pelo local quase todos os dias, destaca o impacto direto no trânsito. “Depois que tiraram o canteiro, ficou muito mais fácil de passar por aqui. Antes era um aperto, engarrafava demais, principalmente no fim do dia. Agora tá bem melhor, a Prefeitura acertou em cheio nessa mudança.”

Clebson Monteiro visitava a cidade pela primeira vez elogiou a iniciativa A fluidez no tráfego não foi a única melhoria percebida. Clebson Monteiro, motorista que visitava a cidade pela primeira vez, elogiou a iniciativa. “Eu e minha esposa somos de Sergipe, é a primeira vez que viemos a Porto Velho. A gente colocou o carro ali fora, com sombra, tranquilo. Achei uma boa ideia, facilita muito. Outras cidades podiam copiar esse tipo de ação.”

A medida também tem agradado quem mora ou trabalha nos arredores. A operadora de caixa Ângela Nogueira, que costuma sair com os filhos e a mãe nas tardes mais quentes, destacou a praticidade de encontrar uma vaga com sombra. “Eu vi a vaga e nem pensei duas vezes. Desci com meus filhos e minha mãe, e deu tudo certo. Estacionei ali na sombra e ainda agradeci mentalmente à Prefeitura. Isso faz toda diferença no dia a dia da gente.”

Já Maria Helena, dona de casa, elogiou tanto a nova organização do espaço quanto a gestão do prefeito. “Essa mudança foi muito bem-vinda. Estacionar aqui era quase impossível. Agora ficou mais acessível e seguro. E olha, o prefeito Léo Moraes está de parabéns por pensar na gente, no povo.”

Ângela Nogueira estacou a praticidade de encontrar uma vaga com sombra Além da mobilidade, a segurança também é reforçada, atendendo a um pedido da Prefeitura, o Governo do Estado instalou totem da Polícia Militar nos arredores do shopping, o equipamento é conectado diretamente à Central de Operações Integradas (Ciop) e permitem que, com o toque de um botão, a população acione a PM em situações de emergência. A Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) também instalou 13 postes ornamentais, garantindo a iluminação pública na região.

A medida reflete um compromisso direto com a qualidade de vida da população e com a modernização da infraestrutura urbana da capital. A via ganhou novo aspecto, mais funcionalidade e, sobretudo, mais segurança para motoristas e pedestres.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)