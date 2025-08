Eleição distrital mostra força das mulheres com vitória de administradoras

A inédita eleição promovida pela Prefeitura de Porto Velho para a escolha dos administradores dos 13 distritos do município contou com uma marcante presença feminina. Cinco mulheres foram eleitas para atuar como elo direto entre suas comunidades e o Poder Executivo. Até então, apenas uma mulher fazia parte do time de administradores.

No distrito de Extrema, Keila Viana Cherubini foi eleita com 608 votos e destacou a importância da participação feminina nos espaços políticos que definem os rumos da sociedade.

Segundo Keila, a visão mais sensível e humana da mulher pode contribuir significativamente para fortalecer a relação entre os distritos e a capital.

“Hoje temos cinco mulheres eleitas como administradoras, isso é algo muito importante que aconteceu em Porto Velho. A mulher tem uma visão mais sensível, mais humana, e a minha comunidade está muito feliz. Hoje em dia, a mulher é pai, é mãe, trabalha para sustentar a casa — e o lugar da mulher é onde ela quiser estar”, afirmou Keila Cherubini.

A presença feminina na cerimônia de posse dos eleitos representa um avanço histórico. Além de promover a igualdade, o processo democrático foi elogiado por sua execução bem-sucedida.



Para o prefeito Léo Moraes, a sociedade porto-velhense demonstrou que valoriza a participação das mulheres nas decisões que moldam o futuro da cidade.

“Fico muito feliz em ver mulheres batalhadoras, guerreiras e comprometidas com suas comunidades se destacando e participando ativamente do nosso cotidiano político. As expectativas são as melhores para que possamos, juntos, levar as melhorias tão necessárias aos nossos distritos”, afirmou o prefeito.

A cerimônia de posse foi realizada no último final de semana, no Teatro Banzeiros.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)