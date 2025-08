Manutenção na RO-460 entre a BR-364 e o distrito de Rio Pardo é intensificada após solicitação do deputado Alan Queiroz

O governo de Rondônia confirmou que os serviços de manutenção na estrada vicinal localizada entre a BR-364 e o distrito de Rio Pardo, em Porto Velho, seguem em execução desde o início do ano. A informação foi divulgada em resposta à indicação do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), feita em parceria com o vereador Dr. Junior Queiroz (Republicanos), que solicitou reforço nas ações de infraestrutura na região.

A estrada, que faz parte do trecho da RO-460, é essencial para o deslocamento de moradores, transporte escolar e escoamento da produção rural. Devido às más condições do local, a solicitação buscava garantir intervenções mais intensas e frequentes, de forma a melhorar a trafegabilidade e dar mais segurança à população.

A solicitação foi formalizada por meio de ofício encaminhado pelo gabinete do vereador Dr. Junior Queiroz, destacando a urgência da situação. Em resposta, a Casa Civil confirmou que os serviços de manutenção vêm sendo realizados desde fevereiro pelas equipes da 13ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em Porto Velho.

Segundo o parlamentar, a resposta demonstra o compromisso do governo com as demandas do interior. “Nosso mandato está atento às necessidades da população rural e continuará cobrando melhorias para garantir acesso digno e desenvolvimento regional. A resposta do governo de Rondônia a nossa solicitação reafirma que todos estão comprometidos a fornecer melhorias para todo o estado”, afirmou o deputado.

Entre os meses de fevereiro e maio, foram realizados diversos serviços de melhorias no trecho, conforme apontam os relatórios oficiais de produção registrados nos códigos: 0061343508, 0061343536, 0061343600, 0061343633, 0061343692, 0061343752 e 0061343781. Já no mês de junho, os trabalhos foram retomados pela mesma equipe regional, garantindo a continuidade das ações.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER-RO