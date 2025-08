Prefeitura de Porto Velho realiza Feirão do Emprego com mais de mil vagas e lança site para agilizar cadastros

Com o compromisso de gerar oportunidades concretas para a população, a Prefeitura de Porto Velho realiza, no dia 11 de agosto, das 8h às 17h, no Ginásio Cláudio Coutinho, o primeiro Feirão do Emprego e Empreendedorismo, com a oferta de mais de mil vagas. As oportunidades são destinadas a quem busca o primeiro emprego e também a profissionais que desejam se reposicionar no mercado de trabalho.

Para agilizar o atendimento, a partir desta terça-feira (5) entra no ar um site exclusivo do Feirão de Emprego :

Na plataforma, os interessados poderão preencher seus dados pessoais, informar experiências anteriores e escolher até três áreas de interesse profissional. Com base nessas informações, cada candidato será direcionado para entrevistas com até três empresas diferentes, aumentando as chances de contratação e reduzindo o tempo de espera durante o evento.

Feirão do Emprego é uma política pública voltada para a dignidade, inclusão e desenvolvimento, destacou o Léo Moraes “Estamos construindo uma gestão que gera resultados na prática. O Feirão do Emprego é mais que uma ação pontual: é uma política pública voltada para a dignidade, inclusão e desenvolvimento. O novo site de cadastro facilita a vida do cidadão e garante mais organização e eficiência no atendimento”, destacou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com o Sine Municipal, instituições de formação profissional e empresas privadas de diversos segmentos.

COMO PARTICIPAR

Acesse o site: https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br

Preencha o formulário de cadastro e selecione até três áreas de interesse

Compareça ao evento com documento de identidade, CPF e currículo atualizado

A expectativa é de que milhares de pessoas sejam atendidas ao longo do feirão, consolidando mais uma ação concreta da Prefeitura para a valorização da mão de obra local e o fortalecimento da economia de Porto Velho.

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

Durante o feirão, a Prefeitura garantirá suporte completo para pessoas com deficiência (PcDs). Haverá intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras ) para acompanhar entrevistas e prestar todo o apoio necessário no local.

