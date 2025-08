Comissão promove debate com a ministra da Mulher sobre violência contra mulheres no esporte

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (6), a ministra da Mulher, Márcia Lopes, para discutir formas de enfrentamento da violência contra as mulheres no esporte. O debate será realizado a partir das 13 horas, no plenário 4, e será interativo.

O debate atende a pedido da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). A parlamentar quer discutir mecanismos para combater o assédio e a violência contra atletas, especialmente nas categorias de base, onde a vulnerabilidade é maior.

"O agressor ou agente de abuso convive com a vítima em sua rotina de prática desportiva, muitas vezes em posição hierárquica superior que torna mais frágil a posição da vítima", afirma.

Laura Carneiro entende que também é necessário debater medidas para prevenir ataques e assédio por meio das redes sociais, prática que ganhou repercussão durante as Olimpíadas de 2024, em Paris.

Ela cita que alguns aspectos dessa situação já foram objeto de debate no Legislativo em outras ocasiões, gerado iniciativas como o PL 4866/19 , que trata da proteção e apoio psicológico à mulher atleta vítima de violência física ou sexual. O texto já foi aprovado por duas comissões temáticas.