Prefeitura de Porto Velho e Governo Lula garantem mais de R$ 32 milhões em investimentos na saúde do município

Após 12 anos fora do radar de investimentos diretos do Governo Federal, Porto Velho volta a figurar entre as prioridades nacionais com a aprovação de projetos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo presidente Lula. A capital de Rondônia terá mais de R$ 32 milhões investidos em obras voltadas para a saúde básica.

Todos os projetos apresentados pela Prefeitura de Porto Velho foram aprovados, o que coloca o município entre os que mais obtiveram propostas contempladas dentro do PAC em todo o país.

O principal destaque é a construção de uma policlínica, com aporte de R$ 30 milhões. Com isso, Porto Velho passará a integrar o grupo seleto de apenas 45 municípios brasileiros que contarão com esse tipo de estrutura, capaz de oferecer atendimentos especializados em um só local.

Governo Federal irá financiar a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Além disso, o Governo Federal irá financiar a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), bem como a modernização das unidades já existentes, que passarão a oferecer serviços como atendimento por telemedicina.

Outro avanço significativo será o reforço da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com recursos destinados à compra de pelo menos quatro novas ambulâncias.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a expectativa é de que os contratos para o início das obras sejam assinados ainda em 2025, permitindo o andamento rápido dos projetos.

Segundo o prefeito a expectativa é de que os contratos para o início das obras sejam assinados ainda em 2025 “A partir da assinatura dos contratos ainda este ano, a Prefeitura já poderá apresentar os projetos técnicos para viabilizar o repasse dos recursos e dar início aos trâmites legais das obras. Em relação aos equipamentos, a previsão é de que as entregas ocorram já no primeiro semestre de 2026, promovendo melhorias concretas para a nossa população”, afirmou o prefeito.

O presidente Lula tem visita institucional marcada para esta semana em Porto Velho. A expectativa é que ele apresente pessoalmente os detalhes do PAC à sociedade local, que aguarda com entusiasmo os investimentos — especialmente em áreas essenciais como a saúde.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)