Governo de Rondônia confirma manutenção em avenida principal de Rio Pardo após solicitação do deputado Alan Queiroz

Após indicação apresentada pelo deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), o governo de Rondônia confirmou que a avenida principal do Distrito de Rio Pardo, em Porto Velho, será contemplada dentro do cronograma anual de manutenção das rodovias estaduais. A via, que integra o traçado da RO-460, encontra-se em condições precárias e é o principal acesso da comunidade local à área urbana.

A solicitação foi formalizada pelo deputado Alan Queiroz junto à Casa Civil e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), atendendo a um pedido encaminhado pelo vereador de Porto Velho, Dr. Junior Queiroz (Republicanos). A demanda surgiu diante da situação crítica da estrada, que afeta diretamente a mobilidade de moradores, estudantes, comerciantes e produtores rurais da região.

De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a avenida é a principal via de circulação no distrito e exerce papel fundamental no escoamento da produção, no acesso a serviços essenciais e no deslocamento diário da população. A falta de infraestrutura adequada tem comprometido a trafegabilidade e a segurança de quem precisa transitar pela região.

Em resposta oficial, a Casa Civil informou que a avenida de Rio Pardo, por se tratar de trecho da RO-460, está inserida no planejamento anual de serviços do estado e será atendida dentro do cronograma de manutenção executado pelo DER. A confirmação traz alívio para a comunidade, que aguardava uma resposta efetiva diante das dificuldades enfrentadas.

Para o deputado Alan Queiroz, o retorno positivo do governo demonstra a importância do diálogo entre os entes legislativos e o executivo estadual. “Essa é uma demanda legítima, apresentada por quem vive a realidade do interior. Estamos atuando para garantir dignidade, segurança e melhores condições de vida para todos os moradores de Rio Pardo”, destacou o parlamentar.

A expectativa agora é que os serviços de encascalhamento e patrolamento sejam executados nos próximos meses, promovendo melhorias significativas na mobilidade urbana do distrito e atendendo a uma reivindicação antiga da população.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER-RO