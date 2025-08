Dra. Taíssa prestigia 13º Churrascão da Padroeira dos Imigrantes em União Bandeirantes

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) marcou presença no tradicional 13º Churrascão da Padroeira dos Imigrantes, realizado neste fim de semana no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. O evento, que já faz parte do calendário cultural e religioso da comunidade, celebrou a devoção e a união dos moradores com muita fé, música e culinária típica.

Dra. Taíssa foi recebida com carinho pela população e destacou a importância de valorizar as tradições que mantêm viva a identidade do povo rondoniense. “São festas como essa que reforçam os laços da nossa comunidade e preservam a história de quem ajudou a construir essa região”, afirmou a parlamentar.

Durante o evento, a deputada também conversou com lideranças locais, ouviu demandas da população e reforçou seu compromisso com o distrito. “Tenho lutado por melhorias na saúde, educação e infraestrutura de União Bandeirantes, e estarei sempre presente para acompanhar de perto as necessidades do nosso povo”, declarou.

Ao prestigiar a festividade, Dra. Taíssa reafirmou que seu mandato segue alinhado com as causas populares: “É o recurso do povo, voltando para o povo!”

O Churrascão da Padroeira é promovido anualmente com o apoio da comunidade católica local e reúne centenas de moradores e visitantes em um momento de celebração e fé. A presença da deputada reforça seu compromisso com a cultura, a fé e o fortalecimento das comunidades do interior de Rondônia.

Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar