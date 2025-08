Prefeitura realiza serviços de limpeza e pintura na Escola Maria Izaura

A

Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou no último final de semana uma série de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Maria Izaura da Costa Cruz, localizada no bairro Costa e Silva.

Foram executados serviços de pintura interna em toda a escola e limpeza geral

As ações fazem parte do cronograma de manutenção preventiva e corretiva da escola da rede pública municipal. A iniciativa visa proporcionar um ambiente mais acolhedor, limpo e seguro para os alunos, professores e toda a comunidade escolar no retorno às aulas.

Durante os trabalhos, foram executados serviços de pintura interna em toda a escola. Além disso, foi feita uma limpeza geral, como retirada de entulhos nas dependências. Ao total, foram 11 salas de aulas que receberam os reparos.

De acordo com a Seinfra, a revitalização dos espaços escolares é uma prioridade da gestão municipal, que entende que a infraestrutura adequada impacta diretamente no processo de aprendizagem e no bem-estar dos estudantes.

!1 salas de aulas que receberam os reparos

A diretoria da escola e os servidores agradeceram e destacaram a importância da ação para o bom funcionamento da instituição. Para os responsáveis pelos alunos, o ambiente renovado representa mais tranquilidade e confiança na estrutura oferecida pelo município.

"Só podemos agradecer pelo trabalho realizado, melhorando nossa escola para os alunos. Assim, eles terão mais ânimo de estudar e os pais dos nossos alunos ficam, sem dúvida, contentes com isso", disse a diretora Joana D'Arc.

Além dos serviços de limpeza e pintura, a escola também está recebendo a instalação de 11 centrais de ar-condicionado.

A Prefeitura segue com o compromisso de investir na educação e zelar pela infraestrutura das escolas municipais, garantindo qualidade, segurança e dignidade para todos os envolvidos no processo educacional.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Secretaria municipal de comunicação (Secom)