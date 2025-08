Semed divulga novas convocações dos programas de voluntariado "Unidos pela Educação" e "Unidos pela Educação Inclusiva

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), torna pública a 4ª convocação do cadastro reserva do Edital nº 01/2025/Astec/Semed referente ao Programa “Unidos pela Educação Inclusiva”, e a 3ª convocação do cadastro reserva do Edital nº 02/2025/Astec/Semed , do Programa “Unidos pela Educação”.

Os candidatos convocados devem comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Semed, localizado na Rua Elias Gorayeb, nº 1514, Bairro Nossa Senhora das Graças, a partir do primeiro dia útil após a publicação do edital, para assinatura do Termo de Adesão e Compromisso.

Para o atendimento, é necessário apresentar documentos originais e cópias dos seguintes itens:

Documento de identificação com foto (RG ou CNH);

Comprovante de residência atualizado;

Atestado de aptidão física e mental (emitido há no máximo 90 dias);

Dados bancários de conta-corrente no Banco do Brasil, conforme exigido em edital.

A Semed reforça seu compromisso com a valorização de ações que fortalecem a educação inclusiva e a participação cidadã por meio do voluntariado.

Texto:Meiry Santos

Fotos:Secom

Superintendência Municipal de Comunicação (Secom)