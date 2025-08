Dra. Taíssa participa da 36ª Expoagro em Rolim de Moura e reforça apoio ao agronegócio rondoniense

No domingo (31), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) participou da 36ª edição da Expoagro. Exposição Agropecuária de Rolim de Moura, um dos maiores eventos do setor agropecuário de Rondônia. A presença da parlamentar reforçou o compromisso com o fortalecimento do agronegócio, da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável da região da Zona da Mata.

Durante sua visita, Dra. Taíssa percorreu os estandes, dialogou com produtores rurais, empresários e lideranças locais, ouvindo de perto as demandas do campo. “Rondônia é um estado que pulsa forte graças ao trabalho do homem e da mulher do campo. A Expoagro é um exemplo da força e da organização do nosso agronegócio”, destacou.

A deputada também lembrou de sua atuação na Assembleia Legislativa com foco no setor rural, especialmente por meio da destinação de emendas parlamentares. “Apoiar eventos como esse é valorizar a base da nossa economia. Tenho destinado recursos para aquisição de maquinários, apoio a associações e melhorias em infraestrutura rural. É o recurso do povo, voltando para o povo!”, enfatizou.

A Expoagro é tradicional no calendário rondoniense e reúne uma programação diversificada com leilões, rodeios, exposição de animais, shows e palestras. A participação da deputada Dra. Taíssa reafirma seu compromisso com políticas públicas que incentivem o crescimento econômico aliado à valorização das famílias produtoras.

Ao final da visita, Dra. Taíssa agradeceu o acolhimento da população de Rolim de Moura e reiterou: “Sempre estarei ao lado de quem produz, gera emprego e movimenta a nossa economia. Contem comigo!”

Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar