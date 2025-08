Cacoal: Escola Cruzeiro do Norte ganha mais três salas de aula com apoio de Cirone Deiró

A Escola Municipal Cruzeiro do Norte, localizada na Linha 21, em Cacoal, está sendo contemplada com mais três salas de aula. A obra está sendo executada, por meio de convênio entre a prefeitura e o governo do estado, com recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró (União Brasil). A instituição atende aproximadamente 200 alunos, sendo 148 do Ensino Infantil e Fundamental e 40 do Ensino Médio. A maioria dos estudantes é de famílias de origem pomerana. “É mais uma escola que está sendo ampliada, com recursos que asseguramos com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha", disse Cirone.

Estão sendo investidos na obra em torno de R$ 346 mil. De acordo com a diretora, Luciene Felipe Lagasse, após a implantação do Ensino Médio, a estrutura física da escola se tornou insuficiente, problema que será resolvido, com a ampliação do espaço. “A construção das novas salas proporcionará uma melhoria significativa no processo de ensino aprendizagem dos estudantes, pois oferecerá um ambiente mais confortável, para que eles possam desenvolver suas atividades educacionais”, disse.

Segundo a diretora, além de oferecer o ensino tradicional, a escola mantém uma horta, em parceria com a comunidade local, onde é desenvolvido o projeto de Temperos Naturais, por meio do qual a instituição produz e comercializa produtos, durante o ano todo. “O cultivo da horta agrega na alimentação natural e saudável e também incentiva os alunos no segmento orgânico”, disse Luciene. Ela explicou que entre os objetivos da escola está o de valorizar a cultura pomerana, já que a maioria dos alunos é de famílias dessa origem.

O vereador Zivan Almeida, que fez a reivindicação ao deputado Cirone, para a ampliação da escola, informou que as obras devem ser concluídas dentro de 60 dias. Essa ampliação é um pedido dos profissionais, pais e alunos da escola e está se tornando realidade, por meio de parceria com o deputado Cirone, o prefeito Adailton Fúria e o governador, coronel Marcos Rocha”, disse Zivan, acrescentando que “a escola se tornou referência em Cacoal, pelo incentivo a cultura pomerana e a produção e comercialização de produtos naturais”.

Texto: Eli Batista I Jornalista