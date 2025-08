Prefeitura realiza modernização de iluminação pública na comunidade Terra Santa

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), tem realizado um grande planejamento de modernização e ampliação de iluminação pública em vários pontos do município, contribuindo para a qualidade de vida dos porto-velhenses e permitindo aos moradores desfrutarem dos espaços públicos, bem como em suas ruas no período noturno.

Durante o último final de semana, a Emdur levou iluminação pública à Comunidade Terra Santa, que tem acesso pela Estrada da Penal. Foram instalados mais de 200 pontos de luz modernizados, trazendo mais segurança e dignidade para quem vive, trabalha ou circula pela região, com um total de 4,3 quilômetros atendidos.

Novas lâmpadas tem tecnologia que garante melhor iluminação e até mesmo menos consumo de energia

Quem vive na região agradeceu o trabalho da Emdur, como, por exemplo, o morador Arlane Diniz, que disse que a partir de agora a iluminação vai proporcionar mais qualidade de vida. “A iluminação trouxe mais segurança para a gente andar à noite. Antes, eu tinha muito medo de bichos na estrada e agora está excelente”, concluiu.

A agricultora Marinete de Souza também agradeceu o trabalho da prefeitura que atendeu uma demanda antiga dos moradores. “Estou muito feliz, porque por aqui nunca tivemos reuniões com autoridades. A partir de agora temos iluminação na nossa comunidade e agradecemos por todo esse trabalho”, disse a agricultora.

Ainda de acordo com a Emdur, no local, as equipes realizaram as trocas de lâmpadas convencionais para as de LED, tecnologia que garante melhor iluminação e até mesmo menos consumo de energia.

Melhoria da qualidade de iluminação pública contribui com o comércio,e o lazer noturno

Vale destacar que a prefeitura tem intensificado a melhoria da qualidade de iluminação pública, que contribui com o comércio, o lazer noturno, ampliando a cultura do uso eficiente, entre outros fatores, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico dos moradores.

Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a prefeitura segue com o planejamento e vários outros pontos da capital também receberão melhorias. “Esse é um trabalho que está apenas no começo. Por determinação do prefeito Léo Moraes vamos fazer muito mais. A comunidade de Terra Santa precisava desse trabalho e agora os moradores vivem com mais segurança e qualidade de vida”, finaliza

Texto:André Oliveira

Foto:Emdur



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)