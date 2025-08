Prefeitura monitora e interdita áreas de riscos, orienta as famílias nesses locais e reabre trecho da Estrada do Belmont

O fenômeno geológico denominado ‘terras caídas’, comum nas margens do rio Madeira, avança sobre um trecho da Estrada do Belmont, na região do bairro Nacional, zona Norte da capital de Rondônia.

O deslizamento do barranco é tanto que parte da entrada foi comprometida e famílias tiveram que se mudar após monitoramento e orientações da Defesa Civil Municipal.

Com objetivo de garantir a segurança na mobilidade e, ao mesmo tempo, proteger a vida das pessoas que necessitam transitar pelo local, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, realizou novas vistorias para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias. A ação aconteceu na tarde de sexta-feira, 1º de agosto.

Seinfra está reabrindo e alargando o trecho afetado da estrada em outro local Além de interditar a área e convencer moradores a se retirarem, devido ao risco de novos deslizamentos do barranco, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está reabrindo e alargando o trecho afetado da estrada em outro local para garantir o direito de ir e vir das pessoas que moram na comunidade.

“A interdição foi feita sob critérios técnicos, mediante constantes avaliações de prevenção. Hoje, uma das casas já está em estado crítico, por ser uma construção feita em local monitorado como área de risco e a família já se retirou. Estamos conversando com outros moradores e orientando a se retirarem para preservar a vida”, disse o superintendente da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti.

O monitoramento vinha sendo feito há vários meses. Quando o desbarrancamento chegou a um ponto que atingiu a estrada, a Defesa Civil imediatamente interditou as casas que estavam na área de risco e acionou outras secretarias, a exemplo da Seinfra, que também enviou uma equipe técnica para monitorar e avaliar a situação.

Berti acrescentou que o trabalho de prevenção com maquinário pesado continua Berti acrescentou que o trabalho de prevenção com maquinário pesado continua. O objetivo agora é drenar alguns canais que estão com água represada e podem ocasionar novas ocorrências de erosão por baixo do solo. A equipe realiza drenagem e contenções para conter os deslizamentos.

MORADOR

O pescador Edilson Almeida, morador da região, acredita que o trabalho realizado pela prefeitura vai conter a erosão e ajudar as famílias a não perderem suas casas.

“Com certeza vai ajudar sim. Nessa cratera aqui, se não tiver um esgoto dessa água que está presa aqui dentro, vai continuar caindo, mas agora vai melhorar. Mas quando começar o inverno, aí pode piorar de novo”, comentou, enaltecendo o fato da Prefeitura ter agido rápido para evitar o pior.

OUTRA MARGEM

A Defesa Civil Municipal também está acompanhando uma situação semelhante na margem esquerda do Madeira. “Não é só no Belmont. Outro ponto está comprometendo o Ramal Maravilha, do outro lado do rio. Esses locais estão sendo monitorados também e as secretarias acionadas. Estamos todos unidos em busca da melhor solução para a comunidade”, afirmou Marcos Berti.

Edilson Almeida acredita que o trabalho realizado pela prefeitura vai conter a erosão

No entanto, ele alerta as famílias que moram nas proximidades dos locais de deslizamento de barrancos para estarem preparadas. A qualquer momento elas poderão ser retiradas e a área interditada, principalmente quem construiu casas nas áreas de risco, já que o objetivo principal é salvar vidas.

ALERTA

“Se verem rachaduras no solo chegando próximo das casas, as pessoas devem comunicar a Defesa Civil e pensar na vida e na proteção da família. Todas as secretarias estão empenhadas em ajudar e proporcionar o melhor para a comunidade. Se necessário for, a gente vai retirar e interditar”, alertou.

Texto:Augusto Soares

Foto:Françoíse

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)