Prefeitura de Porto Velho intensifica vacinação contra HPV com dose única para adolescentes e jovens até 19 anos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou uma ação para intensificar a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), com ampliação temporária do público-alvo. Agora, adolescentes e jovens de 9 a 19 anos que nunca receberam a vacina podem se imunizar com apenas uma dose.

QUEM DEVE SE VACINAR?

Público habitual: meninas e meninos de 9 a 14 anos.

Durante a intensificação: meninas e meninos de 15 a 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose da vacina.

UMA DOSE, MAIS PROTEÇÃO

Mudança torna o processo mais acessível, rápido e igualmente eficaz O novo esquema vacinal prevê apenas uma dose, que é suficiente para garantir proteção contra o HPV. A mudança torna o processo mais acessível, rápido e igualmente eficaz.

“Com a dose única, conseguimos ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso dos jovens à imunização. Essa é uma estratégia importante para prevenir doenças graves e evitar futuros casos de câncer causados pelo HPV”, destacou o secretário municipal de saúde, Jaime Gazola.

IMPORTÂNCIA DA VACINA CONTRA HPV

O Papilomavírus Humano (HPV) é altamente transmissível e está associado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, como:

Vacina é mais eficaz quando aplicada antes do contato com o vírus Câncer do colo do útero

Câncer de pênis

Câncer de ânus

Câncer de garganta

Verrugas genitais

A vacina é mais eficaz quando aplicada antes do contato com o vírus, por isso é fundamental vacinar-se quanto antes.

ONDE SE VACINAR?

A vacinação está disponível em todas as Unidades de Saúde do município, no Porto Velho Shopping e nas unidades de saúde da zona rural. Para se imunizar, é necessário apresentar o cartão do SUS e um documento com foto. A vacina é segura, gratuita e oferecida pelo SUS.

A campanha de intensificação segue enquanto houver doses disponíveis.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)