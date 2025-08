Fortalecimento na agricultura familiar: Alan Queiroz entrega equipamentos agrícolas no valor de R$ 213 mil em Jaru

Os produtores rurais do município de Jaru receberam um importante reforço com a entrega de uma plantadeira, uma ensiladeira e uma carreta basculante, totalizando R$ 213 mil em equipamentos para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Sagrado Coração de Jesus (Asprocoje). O recurso é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), voltada ao fortalecimento da produção rural e à melhoria das condições de trabalho no campo.

Com a aquisição dos equipamentos, a associação poderá aumentar sua capacidade de produção, melhorar o escoamento dos produtos e garantir mais eficiência nas atividades agrícolas. A iniciativa beneficia diretamente dezenas de famílias que dependem da agricultura para o sustento, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região.

Foto: Reprodução/ALE-RO Associação poderá aumentar sua capacidade de produção (Foto: Ray Natalisson)



Durante a entrega, o parlamentar destacou o papel da agricultura familiar na economia local e reafirmou seu compromisso com os produtores. “Nosso mandato está alinhado com as necessidades do homem do campo. Sabemos da importância da agricultura familiar e temos trabalhado para garantir mais apoio, condições de trabalho e dignidade aos pequenos produtores”, afirmou.

A ação representa mais um avanço nas políticas públicas voltadas à zona rural de Rondônia, consolidando o mandato do parlamentar como parceiro dos produtores e defensor de uma agricultura mais estruturada e sustentável.

Dia de campo

O parlamentar também participou do Dia de Campo, evento promovido pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Sagrado Coração de Jesus (Asproscoje). O evento reuniu produtores, técnicos e parceiros do setor agropecuário para um dia de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento do setor rural.

A programação contou com palestras técnicas, entrega de implementos agrícolas, orientações sobre crédito rural e um momento de confraternização com almoço para os participantes. O encontro reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização da agricultura familiar na região.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Ray Natalisson