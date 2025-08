Luizinho Goebel participa do 1º Encontro dos Produtores Rurais de Chupinguaia

No último sábado (2), o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) participou do 1º Encontro dos Produtores Rurais de Chupinguaia, um importante evento que reuniu agricultores, empresários e autoridades locais para discutir os desafios e as oportunidades do setor agrícola na região. Com o tema “Transformando o futuro do produtor rural”, O encontro teve como objetivo o fortalecimento e à capacitação do setor agropecuário local e promover o desenvolvimento sustentável da agricultura na região.

Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Chupinguaia, por meio da SEMAGRI – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com o apoio de diversos parceiros, foi realizado no espaço da Cone Sul Aero Agrícola e teve início às 8h da manhã, no Lote 291A1, localizado na Linha 115, Setor 10, Zona Rural de Chupinguaia.

Com o apoio do deputado Luizinho Goebel, o evento contou com a presença de agricultores, produtores rurais, lideranças políticas, representantes de entidades do agro, representantes de instituições e especialistas na área. Durante o encontro, diversas temáticas relacionadas à produção agrícola, sobretudo, os principais temas que envolvem o setor agropecuário, visando promover práticas que favoreçam tanto o setor quanto a preservação dos recursos naturais e a proteção ambiental da região.

Durante o evento, Luizinho Goebel destacou a necessidade de apoio governamental para a melhoria da infraestrutura rural, acesso a crédito e incentivos para práticas agrícolas sustentáveis. O deputado enfatizou que o desenvolvimento da agricultura é essencial não apenas para a economia local, mas também para a segurança alimentar do Brasil.

Foto: Reprodução/ALE-RO

A participação do deputado Luizinho Goebel no 1º Encontro dos Produtores Rurais de Chupinguaia foi recebida com entusiasmo pelos agricultores. Eles demonstraram interesse em colaborar com o parlamentar para fomentar políticas que beneficiem o setor. Assim, a iniciativa promete ser um passo significativo para vincular as demandas dos produtores e as ações governamentais que podem transformar a realidade da agricultura na região.

Texto: Edilson Neves | Jornalista