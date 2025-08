Alan Queiroz entrega pulverizador no valor de R$ 60 mil para associação em Buritis

O equipamento, adquirido por meio de emenda parlamentar, atendeu ao pedido do parceiro Junior do Idaron (Foto: Ray Natalisson)

Com o compromisso de fortalecer a agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento rural em Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou a entrega de um pulverizador agrícola à Associação dos Produtores Rurais da União (Asprouni), no município de Buritis. O equipamento, no valor de R$ 60 mil, foi adquirido por meio de emenda parlamentar, atendendo à solicitação do parceiro Junior do Idaron.

A entrega representa um importante reforço para os pequenos produtores da região, garantindo melhores condições de trabalho no campo e promovendo o aumento da produtividade agrícola. O pulverizador será fundamental no manejo de lavouras e no controle de pragas, gerando economia e mais eficiência nas atividades diárias dos agricultores. A ação é reflexo de uma política pública voltada para o fortalecimento do setor produtivo em todo o estado.

O deputado Alan Queiroz enfatizou a importância de apoiar quem está na linha de frente da produção rural e reforçou seu compromisso com o setor agrícola. “Investir na agricultura familiar é investir na base que sustenta nossa economia e alimenta nossas famílias. Essa entrega é mais um passo no nosso compromisso com o homem do campo, com aqueles que produzem com esforço e dedicação”, destacou o deputado Alan Queiroz.

Com a conclusão da entrega, o parlamentar reforça seu compromisso com o setor agrícola, destacando a importância de investimentos contínuos que beneficiem tanto os produtores quanto a economia. O parlamentar atua para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do estado, priorizando aqueles que mais necessitam.

Foto: Ray Natalisson