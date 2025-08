Pré-natal humanizado: o cuidado que começa antes do nascimento

Descobrir uma gravidez pode ser um momento de alegria, mas também de muitas dúvidas, especialmente para quem está passando por isso pela primeira vez. Por isso, o cuidado com a gestação deve começar cedo e de forma acolhedora.

Em Porto Velho, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão preparadas para receber gestantes e oferecer um pré-natal completo, humanizado e alinhado à realidade de cada mulher.

Somente na Atenção Primária, no primeiro semestre de 2025, foram registrados 7.348 atendimentos de pré-natal, número que não inclui os atendimentos de gestantes de alto risco, realizados no Centro de Medicina de Intercorrências da Maternidade Municipal (CIMI)

O QUE É PRÉ-NATAL?

Segundo Kelly Przybsz, coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, o pré-natal é um acompanhamento de saúde fundamental que tem início ainda antes da gravidez, na fase de pré-concepção, e se estende durante toda a gestação, desde a confirmação da gravidez até o nascimento.

Para a coordenadora Kelly, o diferencial do pré-natal humanizado está no acolhimento

“É todo o cuidado que começa já na pré-concepção, quando a mulher planeja engravidar, e prossegue a partir do momento em que ela descobre que está grávida. Esse acompanhamento envolve tanto o cuidado com a saúde da mãe quanto o desenvolvimento do bebê”, explica Kelly.

QUANDO COMEÇAR?

A recomendação é clara: assim que houver suspeita ou confirmação da gravidez por meio de exames como o beta-HCG, a mulher deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima.

“Mesmo que ainda haja dúvidas, é importante buscar atendimento. A equipe de saúde acolherá a mulher e dará início ao acompanhamento, confirmando ou descartando a gestação”, reforça Kelly.

O ideal é que o pré-natal tenha início ainda no primeiro trimestre, preferencialmente antes das 12 semanas de gestação. Dessa forma, é possível garantir maior segurança e prevenir possíveis complicações tanto para a mãe quanto para o bebê.

ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL

Débora Mascarenhas, gerente da USF Aponiã

Nas unidades de saúde de Porto Velho, as gestantes recebem atendimento completo, com consultas médicas e de enfermagem para gestações de baixo risco. Nos casos de alto risco, o acompanhamento é feito em parceria com o CIMI. Também realizam exames laboratoriais com coleta na própria unidade e, quando necessário, são encaminhadas para ultrassonografias via regulação.

Além disso, recebem orientações sobre o parto e os cuidados com o recém-nascido, garantindo preparo e segurança durante toda a gestação e após o nascimento.

“Assim que a paciente chega, se ela ainda não tiver a confirmação de que está gestante, ela primeiro passa pelo SAME e é encaminhada para um profissional — que pode ser o enfermeiro ou o médico — para realizar os exames de confirmação. Confirmada a gestação, ela já inicia o pré-natal, passando primeiro com o enfermeiro, que preenche o cartão da gestante. Nas consultas seguintes, ela vai alternando entre o atendimento médico e o de enfermagem”, explica Débora Mascarenhas, gerente da USF Aponiã.

ALÉM DOS EXAMES

Valdenice Feitosa, compartilha como o acompanhamento que recebeu fez a diferença

Para a coordenadora Kelly, o diferencial do pré-natal humanizado está no acolhimento. "A gestante precisa ser ouvida, orientada e acompanhada com empatia. O pré-natal vai além de exames e receitas: envolve uma compreensão das mudanças fisiológicas naturais da gestação, como o aumento do volume sanguíneo, as adaptações hormonais e o desenvolvimento do bebê. Também é fundamental conversar sobre o parto, possíveis emergências, saúde emocional e a rede de apoio. Preparar a mulher para o que está por vir significa oferecer segurança, informação e suporte integral durante essa fase única da vida”, destaca.

IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL

Valdenice Feitosa, grávida de 35 semanas, compartilha como o acompanhamento que recebeu fez a diferença. “Eu fiz, aí deu que eu estava com uma glicemia meia-alta. Se eu não tivesse fazendo o pré-natal, como é que eu ia saber disso, né? Eu acho que o mais importante na gravidez é o pré-natal certinho”, afirma.

A prefeitura de Porto Velho reforça que todas as Unidades Básicas de Saúde estão aptas a iniciar e acompanhar o pré-natal. O atendimento é gratuito e garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Se você — ou alguém próximo — está grávida, procure a unidade mais próxima e comece o quanto antes esse cuidado essencial. O pré-natal é um direito e um compromisso com a vida — da gestante e do bebê.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Júnior Costa/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)