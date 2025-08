Investimento cultural: Alan Queiroz destina mais de R$ 700 mil para contribuir com apresentação de quadrilhas no Arraial Flor do Maracujá

Valores foram distribuídos entre grupos tradicionais da capital e do interior, assegurando estrutura, figurino e preparação para as apresentações (Foto: Secom I Governo de Rondônia)

Com foco na valorização da cultura popular e na preservação das tradições juninas, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 740 mil em emendas parlamentares para apoiar as quadrilhas que se apresentam no Arraial Flor do Maracujá, o maior evento folclórico de Rondônia. Os recursos foram distribuídos entre grupos tradicionais da capital e do interior, assegurando estrutura, figurino e preparação para as apresentações.



Entre os grupos beneficiados estão a quadrilha Rosas de Ouro, com investimento de R$ 142 mil, e outras como a quadrilha Rádio Farol, Mocidade Junina, Socialista e Tradição receberam R$ 132 mil cada. A junina mirim Luar do São João recebeu R$ 50 mil e o grupo Arrasta Pé de Candeias foi contemplado com R$ 20 mil. Esses valores viabilizam a continuidade e a qualidade das apresentações, movimentando a economia criativa, incentivando o turismo e fortalecendo o vínculo entre cultura e comunidade.

O parlamentar comenta que apoiar estes grupos é também uma forma de fortalecer a cultura do estado de Rondônia. “A cultura é a alma do nosso povo, e apoiar o Flor do Maracujá é garantir que nossas tradições continuem vivas, passando de geração em geração. É uma honra contribuir para que nossos grupos juninos brilhem e levem alegria ao público”, destacou o deputado Alan Queiroz.

O apoio do parlamentar à cultura popular reafirma seu compromisso com a identidade rondoniense, promovendo não apenas o lazer, mas também oportunidades para artistas locais, costureiras, coreógrafos e demais profissionais envolvidos nas quadrilhas juninas.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Secom I Governo de Rondônia