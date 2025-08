Procurador Carlos Dobbis

>

Dobbis era servidor da Procuradoria-Geral do Município de Porto Velho



A Prefeitura de Porto Velho manifesta, com profundo pesar, o falecimento do procurador municipal Dr. Carlos Dobbis, que dedicou décadas de sua vida profissional ao serviço público, exercendo com exemplar comprometimento e integridade suas funções na Procuradoria-Geral do Município.

Ao longo de sua trajetória, Dr. Carlos Dobbis deixou uma valiosa contribuição para a defesa dos interesses institucionais e para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito em nossa cidade. Seu legado será sempre lembrado com respeito e gratidão por todos que tiveram a honra de conviver e trabalhar ao seu lado.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossos mais sinceros sentimentos.



Texto:Secom

Foto:Arquivo Pessoal





Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)