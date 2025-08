Deputado Laerte Gomes participa da abertura da 17ª Expomarques em Costa Marques

A 17ª edição da Expomarques, realizada em Costa Marques, é um evento fundamental para a promoção do comércio e da cultura local. Este evento não apenas reúne negócios, mas também celebra a identidade cultural da região. Apresentando uma variedade de produtos e serviços, a Expomarques se torna um importante ponto de encontro para empreendedores e visitantes, facilitando intercâmbios que favorecem a economia local.

Este ano, a cerimônia de abertura contou com a ilustre presença do deputado Laerte Gomes (PSD), que representou a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). Durante seu discurso, o deputado destacou a relevância da Expomarques, enfatizando como o evento contribui para fortalecer os laços comerciais e culturais. Sua participação simboliza o apoio político às iniciativas que fomentam o desenvolvimento regional. A presença do deputado Laerte Gomes na Expomarques não é apenas simbólica, mas representa um forte compromisso da Alero com o desenvolvimento econômico e social de Costa Marques.

Durante sua participação na Expomarques, Laerte Gomes destacou como a festa movimenta a cidade, atraindo visitantes e aquecendo o comércio. "O evento não apenas fomenta as vendas como também valoriza a cultura e tradições. Além de movimentar a cidade, aquece o comércio e valoriza a nossa cultura e a nossa tradição”, disse Laerte, ressaltando a conexão entre desenvolvimento econômico e a preservação cultural.

Foto: Reprodução/ALE-RO

"A expomarques é muito mais que um simples evento; representa uma chance inestimável para o nosso povo. Como deputado, tenho orgulho de ser parceiro desse evento e, como deputado, sigo trabalhando para fortalecer ações como essa, que valorizam nossa gente e impulsionam a economia local. Parabéns a todos os organizadores pela realização deste evento que nos enche de orgulho e esperança. Vamos em frente, por Costa Marques e por Rondônia, sempre buscando um futuro melhor para todos, disse Laerte.

Laerte Gomes expressou expectativas e otimistas sobre os resultados da 17ª Expomarques. O parlamentar enfatizou que a participação ativa dos expositores é essencial para que as expectativas sejam transformadas em realidades. “Acredito que o evento proporcionará oportunidades valiosas que irão impulsionar o crescimento e a inovação dentro de nossos setores presentes”, afirmou o deputado.

Foto: Reprodução/ALE-RO

A colaboração entre o poder legislativo e a sociedade civil é fundamental para fortalecer os setores presentes na feira, segundo Gomes. "Essa interação cria um ambiente propício para a troca de ideias e a formulação de políticas que atendem às necessidades de todos os participantes. Desta forma, a 17ª Expomarques não apenas se configura como um evento de negócios, mas como um verdadeiro catalisador de desenvolvimento social e econômico", finalizou o deputado.

Texto: Edilson Neves | Jornalista