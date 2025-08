Eyder Brasil participa do lançamento do 1º impostômetro da região Norte em Porto Velho

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) marcou presença no lançamento do primeiro impostômetro da região Norte, instalado na sede da Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho (ACEP). O painel monitora em tempo real a arrecadação de impostos, oferecendo à sociedade um instrumento para acompanhar e questionar a destinação dos recursos públicos.

Para Eyder Brasil, o evento reforça a necessidade de que os representantes públicos e a população estejam atentos à carga tributária e ao uso eficiente dos recursos. “É fundamental que todos tenham acesso claro à informação sobre os impostos que pagam. Essa ferramenta é um passo importante para fortalecer a cidadania fiscal e promover uma cultura de responsabilidade pública”, afirmou o deputado.

Eyder também aproveitou o momento para parabenizar Valdir Vargas, presidente da ACEP, pela iniciativa. Ele destacou que a instalação do impostômetro representa um avanço no debate sobre liberdade econômica e eficiência fiscal, que contribui para o fortalecimento da transparência no estado de Rondônia e promovendo confiança entre poder público, setor privado e sociedade civil.

Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Nelson Júnior | Assessoria parlamentar