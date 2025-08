Com apoio da Prefeitura, Marcha para Jesus reúne multidão em Porto Velho

Não foi apenas uma caminhada. A Marcha para Jesus, realizada sábado (2) em Porto Velho, foi uma expressão de fé, esperança e comunhão. Famílias inteiras caminharam lado a lado. Crianças, jovens, adultos e idosos firmes em cada passo. Com camisetas estampadas com versículos bíblicos, bandeiras nas mãos e louvores nos lábios, todos seguiram no mesmo ritmo: o da fé que move, que acolhe e transforma.

Rita do Santos disse que se sentiu acolhida com a realização do evento apoiado pela prefeitura E foi assim que a Rita do Santos se sentiu. Acolhida. “A gente tem tantos eventos acontecendo na cidade, eventos de arraiais, de shows e quando a Prefeitura apoia um evento gospel, voltado para nós, a gente só tem gratidão porque significa que o prefeito também é grato ao Senhor. E a gente fica super feliz com isso.” disse entusiasmada.

Para Stephany Nogueira, participar da marcha para Jesus é mais do que um ato de fé, é reafirmar valores, celebrar a liberdade de expressar sua crença e também de reconhecimento. “É notório ver o trabalho da Prefeitura, tanto em toda a nossa cidade, e nos eventos culturais também. O fato de investirem, de criarem um momento para nós, para a gente poder manifestar a nossa fé, e celebrar a Deus, isso é algo incrível, e a gente só tem a agradecer", reforçou a estudante.

Para Daniel Brasil, coordenador da Marcha para Jesus, a união entre o Conselho de Pastores Evangélicos e a Prefeitura de Porto Velho foi fundamental para que a marcha se tornasse uma celebração vibrante e inspiradora. “O resumo é um êxito total. Essa marcha maravilhosa, uma multidão marchando para Jesus. As portas da prefeitura já estavam abertas este ano, e tenho certeza que estarão ano que vem” disse o pastor.

Para Stephany, participar da marcha para Jesus é mais do que um ato de fé Uma verdadeira demonstração de fé, união, liberdade de expressão e religiosa, é o que enfatizou a vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos. “A gente nem consegue mensurar a importância desse evento, desse momento que o povo de Deus se reúne para orar, clamar e pedir a Deus bênçãos e mais bênçãos pelo nosso povo. A Marcha para Jesus é um evento mundial, inclusive sendo o maior evento cristão na Terra e não é diferente aqui em Porto Velho.”

Profundamente tocado pela atmosfera de fé e união, o prefeito Léo Moraes expressou o significado do evento para ele e para toda a cidade. “Eu fico feliz pela grande massa, pela população presente em comunhão, em harmonia e em paz. Nada mais importante do que a gente se prostrar, pedir as bênçãos de Deus para que nos proteja, para que nos dê resiliência e que a cidade seja cada dia mais próspera. Que a gente consiga cumprir a nossa parte com muita determinação, com muito foco, sem perder o nosso objetivo que é chegar em terra firme e entregar uma cidade muito melhor para a nossa gente’’ afirmou Léo Moraes.



prefeito Léo Moraes expressou o significado do evento para ele e para toda a cidade Diversas secretarias municipais atuaram de forma conjunta para viabilizar o evento. A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) somaram esforços para garantir toda a logística necessária, demonstrando alinhamento e cooperação entre as pastas na organização e execução da iniciativa.

O evento teve início na Avenida Farquar, esquina com a rua Padre Chiquinho, e seguiu até o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde o cantor nacional Isaías Saad fez uma apresentação emocionante.

No fim da caminhada, a cidade parecia respirar diferente. O corpo sentia o cansaço, mas o espírito estava renovado. Porque caminhar juntos em fé, respeito e liberdade é o que mantém Porto Velho de pé.

Texto:Françoíse Almeida

Fotos:Hellon

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)