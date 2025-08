Durante café da manhã, Centro de Convivência do Idoso recebe nova ventilação e prefeito anuncia mais melhorias

A manhã deste sábado (2) foi marcada por acolhimento, diálogo e compromisso com a qualidade de vida da população idosa de Porto Velho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), promoveu um café da manhã no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado na Avenida Amazonas, nº 6888, bairro Tiradentes, e realizou a entrega de ventiladores escolhidos pelos próprios frequentadores.

O encontro contou com a presença do prefeito Léo Moraes, da secretária-adjunta da Semias, Tercia Marília, e de servidores da pasta, que aproveitaram a oportunidade para ouvir de perto as sugestões dos idosos.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância de valorizar as escolhas da comunidade. “Quando estivemos aqui da última vez, eles pediram ventiladores de um modelo específico. Poderíamos ter colocado os maiores, como estava no plano inicial, mas fizemos diferente: ouvimos, respeitamos e atendemos exatamente o que pediram. Essa é a nossa forma de governar – com diálogo, respeito e ação imediata”, afirmou o prefeito.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância de valorizar as escolhas da comunidade O prefeito também reforçou que o espaço precisa de melhorias estruturais. Entre as próximas ações já programadas estão a instalação de uma nova academia para os idosos no próximo mês e a reforma dos banheiros. Além disso, já começou no CCI um curso de alfabetização para os frequentadores, e a Prefeitura segue investindo na capacitação dos servidores para que ofereçam atendimento cada vez melhor.

“Sabemos que o espaço tem muitos desafios, mas já começamos com melhorias e vamos seguir avançando. Nada se resolve da noite para o dia, mas estamos comprometidos com cada etapa dessa recuperação. Os nossos idosos merecem respeito, atenção e um ambiente digno para convivência”, completou o prefeito.

A secretária-adjunta da Semias, Tercia Marília, destacou o compromisso da gestão com o cuidado e a escuta ativa. “Valorizar os idosos e incluir suas necessidades no planejamento é essencial. O compromisso genuíno e cuidadoso do nosso prefeito nos anima a seguir firmes, trabalhando por quem mais precisa”, afirmou.

A Prefeitura de Porto Velho seguirá com o cronograma de reformas e ações no CCI, sempre em diálogo com os frequentadores e com foco no bem-estar da população idosa da capital.

Texto:Cristiane Cruz

Fotos:Eduardo Freitas



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)