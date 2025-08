DENTRO DO CRONOGRAMA- Prefeitura desmente acusação de obra parada no Parque Amazônia

A Prefeitura de Porto Velho esclarece informações sobre a obra de infraestrutura no bairro Parque Amazônia, com objetivo de ser transparente e combater informações inverídicas. O município confirma que os serviços seguem em andamento e dentro do cronograma estabelecido em contrato.

De acordo com a empresa responsável pela execução, YEM Serviços Técnicos e Construções (Asfaltare), a prefeitura realizou o pagamento de R$ 917.214,52 referente à medição de junho. Além disso, no dia 30 de julho, foi autorizada e emitida nota fiscal no valor de R$ 1.147.756,00 para garantir a continuidade dos serviços.

A etapa de drenagem profunda, considerada fundamental para a obra, já foi concluída. Atualmente, as equipes trabalham na construção de poços de visita e bocas de lobo, que permitirão a interligação da rede e o escoamento adequado das águas pluviais.

O início da terraplanagem e a aplicação do asfalto estão programados para o dia 11 de agosto. Segundo a administração municipal, todos os prazos seguem conforme o planejamento técnico.

A Prefeitura de Porto Velho trabalha com responsabilidade e compromisso na execução eficiente da obra e agradece aos moradores do bairro pela colaboração durante o período de intervenções.

Texto: Secom

Foto:

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)