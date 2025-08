Sobre Trilhos e Memórias: Prefeitura celebra 113 anos da EFMM com novos investimentos no turismo

Filho de seringueiro e condutor da famosa litorina desde 1982, Antônio Moisés Cavalcante é um dos quatro ferroviários vivos entre os mais de 3 mil que marcaram o auge da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Aos 113 anos da lendária ferrovia, Moisés não apenas recorda, ele representa, com olhar emocionado, voz embargada e palavras que nascem do coração, a memória viva de uma história de suor, coragem e amor à terra.

Antônio Moisés Cavalcante é um dos quatro ferroviários vivos entre os mais de 3 mil que marcaram o auge da EFMM “É impossível não se emocionar. Cada trilho, cada locomotiva, cada apito que ecoava pelas matas era uma parte da nossa vida, da nossa luta. Hoje, ver tudo isso sendo lembrado, cuidado e valorizado, me faz sentir que valeu a pena. A Madeira-Mamoré não é só passado, ela ainda pulsa dentro da gente.”

Foi nesse clima de resgate, reverência e festa que a Prefeitura de Porto Velho celebrou os 113 anos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Um evento simbólico, realizado no Complexo Ferroviário, que reforça o compromisso da atual gestão com a história, a cultura e o turismo da capital.

Durante o evento, restrito a convidados, o público pôde reviver os ecos do tempo em uma celebração emocionante. Autoridades, ferroviários, descendentes, técnicos e amantes da história acompanharam, atentos, o anúncio de importantes ações voltadas à preservação do patrimônio ferroviário.

Prefeito Léo Moraes, juntamente com os secretários Paulo Moraes Júnior e Aleks Palitot, assinaram assinaturam do Termo de Fomento com a ABPF Entre os destaques, a assinatura do Termo de Fomento com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), que marca o início da restauração da Locomotiva 18, construída há quase 90 anos na Alemanha, e agora, com recursos próprios da Prefeitura, será restaurada e devolvida ao seu movimento original: sobre trilhos.

Também foram apresentados novos projetos de revitalização da região, como a restauração do Cemitério das Locomotivas e da Candelária, viabilizados por uma emenda parlamentar de R$ 2,5 milhões do então senador Acir Gurgacz.

Outras obras previstas foram anunciadas, como a reforma do Mercado do Pescado do Cai N’Água e a requalificação da Beira-Rio, ambas com recursos oriundos de emenda do senador Confúcio Moura, no valor de R$ 7 milhões.

NOVA IDENTIDADE VISUAL

Cerimônia marcou o lançamento da nova identidade visual do turismo local A cerimônia também marcou o lançamento da nova identidade visual do turismo local, um marco simbólico e estratégico para alavancar o setor e posicionar Porto Velho como destino turístico nacional. A marca foi pensada para valorizar a originalidade e a riqueza cultural da cidade, conectando passado, presente e futuro.

O prefeito Léo Moraes reforçou o papel da gestão municipal na valorização da cultura local. “Hoje apresentamos a nova identidade visual do turismo, o novo mapa de turismo da nossa capital e, com muito orgulho, assinamos o termo de fomento para restaurar nossa Maria Fumaça, a locomotiva 18. É respeito aos que vieram antes de nós, é memória, é gratidão e também oportunidade de desenvolvimento. Quem não cultua sua história, vive em bando, e isso nós não permitiremos. Turismo é também economia, é oportunidade, é orgulho de ser de Porto Velho.”

Segundo o secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, o momento é de celebração, mas também de avanço. "Hoje, além de tudo, nós comemoramos 113 anos do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, uma data festiva onde aproveitamos para entregar a nova identidade visual, não apenas do turismo, mas do que nos move. Estamos devolvendo Porto Velho aos porto-velhenses. Com tantas ações, mostramos que nossa cidade tem muito a oferecer, temos pesca esportiva, o pôr do sol mais bonito do Brasil, e, acima de tudo, o melhor de PVH: o nosso povo.”

VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA

Durante o evento, foi apresentado novo mapa de turismo da capital O secretário executivo de Turismo, Aleks Palitot, destacou a conexão histórica entre a cidade e a ferrovia:l. “A história da Estrada de Ferro está no hino de Porto Velho, está na nossa alma. Foram homens e mulheres que enfrentaram a selva e o impossível para conectar mundos. Hoje, apresentamos novos produtos turísticos, uma nova marca, um novo mapa municipal e ações concretas para preservar esse legado. É memória viva sendo cuidada.”

A superintendente do Complexo da Madeira-Mamoré, Daniele Carneiro, também se emocionou ao lembrar das raízes familiares. “Como tataraneta do coronel Aluízio, é emocionante estar à frente da gestão deste espaço. A gente trabalha todos os dias para que a Madeira-Mamoré siga viva por muitos anos. Queremos que nossos filhos e netos desfrutem desse patrimônio que é de todos".

NOVO CICLO SOBRE TRILHOS

Com os anúncios e entregas feitos durante a celebração dos 113 anos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a Prefeitura de Porto Velho não apenas homenageia o passado, mas inaugura um novo momento para a cidade. Um futuro construído com identidade, com raízes profundas e olhos voltados para o horizonte.

Entre locomotivas restauradas, mapas atualizados, projetos em execução e rostos emocionados, Porto Velho reafirma sua essência: uma cidade que pulsa história, que valoriza seu povo e que transforma memória em futuro.



