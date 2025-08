Alex Redano destina recursos para a Expoari e reforça compromisso com o fortalecimento da cultura e do agronegócio

O deputado estadual Alex Redano reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cultura, do lazer e do agronegócio ao destinar recursos importantes para a realização da Expoari 2025, que neste ano comemora sua histórica 40ª edição.



Reconhecida como um dos maiores eventos agropecuários da região Norte, a Expoari é também um símbolo da força produtiva e das tradições do povo de Ariquemes. A atuação de Alex Redano foi decisiva para garantir que a feira recebesse apoio financeiro do Governo do Estado, permitindo a realização de ações culturais, esportivas e atividades voltadas ao público que prestigia o evento todos os anos.



“Estamos falando de cultura, lazer, tradição e geração de renda. A Expoari é tudo isso e muito mais. É um evento que movimenta a economia local, fortalece a identidade do nosso povo e merece todo nosso apoio. Nosso mandato tem esse compromisso: investir onde faz a diferença na vida das pessoas”, destacou o deputado.



Além de atrair milhares de visitantes e aquecer a economia da região, a feira é palco de eventos como o tradicional Concurso Leiteiro, que valoriza os produtores rurais e incentiva o desenvolvimento da agropecuária no estado. A destinação dos recursos por meio da indicação de Redano mostra, mais uma vez, a importância de um mandato alinhado com as demandas reais da população.



O presidente da APA (Associação dos Pecuaristas de Ariquemes), Antônio Duran, também destacou a importância desse apoio. “Esse recurso é fundamental para garantir a realização de uma festa grandiosa, à altura do nosso povo. A Expoari representa Ariquemes, representa Rondônia e a força da Região Norte. Com o apoio do deputado Alex Redano, conseguimos manter viva essa tradição e continuar valorizando o produtor rural, a cultura e a história do nosso estado”, afirmou Duran.



Presidente da Assembleia Legislativa e liderança consolidada no Vale do Jamari, Alex Redano tem demonstrado sensibilidade com as causas que envolvem o campo, a cultura e as famílias rondonienses. A parceria com a Expoari reafirma sua visão de futuro, de valorização das raízes e de investimento em eventos que promovem integração, tradição e desenvolvimento.



“Nosso mandato não é de gabinete. Ele está nas ruas, nas comunidades, ao lado do povo. E a Expoari representa isso: a força do nosso interior, a união das famílias e a esperança de dias melhores”, finalizou o parlamentar.







Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Victor Vallone | Assessoria Parlamentar