PSDB vai realizar Encontro Estadual e apresentará Hildon Chaves pré-candidato ao governo de Rondônia

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) promove, no próximo dia 7 de agosto, a partir das 13h, o seu Encontro Estadual em Rondônia, que acontecerá no Hotel Golden Plaza, em Porto Velho. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a estrutura partidária no estado, ampliar o diálogo com lideranças regionais e preparar o partido para os próximos desafios eleitorais.

O encontro contará com a presença do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e do presidente estadual da sigla, Hildon Chaves, além de deputados, prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, representantes da juventude tucana e militantes de diversas regiões de Rondônia.

“Este será um momento fundamental para ouvirmos as bases, discutirmos os rumos do partido e reafirmarmos nosso compromisso com uma política de resultados, ética e compromisso com a população”, afirma Marconi Perillo, que tem percorrido o país promovendo a rearticulação do PSDB nos estados.

Para Hildon Chaves, o evento representa um marco para o fortalecimento do partido em Rondônia. “Estamos construindo um PSDB cada vez mais forte, participativo e alinhado com os desafios locais. O encontro estadual será uma oportunidade valiosa para ampliar a integração entre nossos quadros e planejar as ações futuras com foco no desenvolvimento do nosso estado”.

Arte: Divulgação

Durante o evento, estão previstas apresentações de diretrizes políticas, estratégias de mobilização para as eleições de 2026, além de debates sobre os principais temas que impactam a realidade de Rondônia, como desenvolvimento regional, infraestrutura, educação e saúde pública.

Neste ato, Perillo deve apresentar Hildon Chaves como pré-candidato do partido ao Governo de Rondônia em 2026.

A expectativa da organização é reunir centenas de participantes de todo o estado, reforçando o protagonismo do PSDB como uma força política comprometida com o diálogo, a democracia e o bem-estar da população.

Serviço:

Encontro Estadual do PSDB – Rondônia

Data: 07 de agosto de 2025

Horário: 13h

Local: Hotel Golden Plaza – Porto Velho (RO)