Prefeitura de Porto Velho intensifica ações contra queimadas e realiza manutenção de espaços públicos com aceiro

Com o período de estiagem, escassez de chuvas, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, o risco de incêndios aumenta significativamente em Porto Velho. Pensando em estratégias para o enfrentamento da época, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), está intensificando ações de prevenção contra queimadas com a realização de aceiramentos em vários pontos da capital.

Os trabalhos têm como foco principal a proteção dessas áreas e conscientização e prevenção contra as queimadas no município. A manutenção adequada dos espaços públicos é essencial para evitar incêndios, principalmente em áreas verdes. Uma das principais estratégias é a execução do aceiro, que consiste na limpeza e remoção de materiais inflamáveis, como folhas secas, galhos e vegetação rasteira, criando uma faixa livre que dificulta o avanço do fogo.

Segundo Vinicius Miguel, estão sendo intensificadas as ações preventivas contra queimadas em áreas urbanas De acordo com a Sema, no Parque das Águas, que é uma unidade de conservação da prefeitura localizada entre a avenida Sete de Setembro e José Vieira Caúla, está sendo realizada a ação de aceiro, com o objetivo de proteger o local contra possíveis focos de incêndio, preservar a vegetação nativa e garantir a segurança dos frequentadores e da população do entorno.

Segundo o secretário da Sema, Vinicius Raduan Miguel, estão sendo intensificadas as ações preventivas contra queimadas em áreas urbanas. “Essas iniciativas reforçam o compromisso da prefeitura com a preservação ambiental, a prevenção de desastres e a valorização dos espaços públicos durante o período crítico de estiagem”, disse o secretário.

Santos Dumont setá entre os locais atendidos com esta ação Além disso, a Sema realiza a irrigação das áreas de aceiro como medida preventiva para reduzir ainda mais o risco de queimadas nas regiões urbanas e áreas verdes. Essa ação faz parte do nosso compromisso contínuo com a preservação ambiental e a segurança da população. Entre os locais atendidos com esta ação estão: avenida Santos Dumont e também o Espaço Alternativo.

A Prefeitura de Porto Velho reforça que, mais importante do que essas ações, é importante a conscientização dos moradores para evitar atitudes que provocam incêndios.

Vale destacar que as principais orientações estão: não realizar a queima de resíduos, não descartar lixo em locais inadequados, evitar qualquer tipo de descarte em áreas verdes entre outras recomendações.

DENÚNCIAS

As denúncias podem ser feitas diretamente à Sema e a qualquer momento via WhatsApp, através do número (69) 98423-4092. No caso de atendimento presencial, a secretaria está localizada na rua General Osório,nº 81, Centro, no horário das 8h às 14h.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)