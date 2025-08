Administradores distritais tomam posse após realização de eleição inédita

Um marco histórico para a cidade de Porto Velho, assim pode ser definida nesta sexta-feira (1) a assinatura de posse dos treze administradores distritais eleitos para o compromisso de serem os representantes oficiais de suas localidades junto ao Poder Executivo Municipal.

A posse foi assinada pelo prefeito Léo Moraes em uma solenidade promovida no Teatro Banzeiros. Essa foi a primeira eleição dentro dessas características na história política e administrativa de Rondônia, sendo que todos os nomes mais votados por suas respectivas comunidades foram homologados pelo Poder Executivo após ser encaminhada uma lista tríplice ao prefeito.

De acordo com Léo Moraes, esse é um momento de imensa satisfação para todo cidadão que almeja um futuro melhor para o município de Porto Velho, uma vez que agora a distância entre a prefeitura e as suas comunidades mais distantes contarão com um elo de ligação em cada um dos treze distritos porto-velhenses.

"Isso é fruto de um diálogo multinível entre os poderes, órgãos, Câmara Municipal, Tribunal Regional Eleitoral, e a gente fica muito feliz e na expectativa de que isso diminua a distância do povo com o atendimento do serviço público. Ao mesmo tempo, pedimos paciência porque somos um município continental, mas não vamos descansar e com o apoio de cada um desses administradores iremos valorizar o chão sagrado de cada um dos nossos distritos", destacou o prefeito Léo Moraes.

ELEITOS

Contando com um total de oito homens e cinco mulheres, os administradores eleitos fizeram o juramento de posse, que regra em um trecho que todos eles se comprometem em “ouvir a comunidade, zelando pelo interesse público e pelo desenvolvimento dos distritos”.

Francisco Urielson foi eleito para administrar o distrito de Demarcação Eleito para administrar uma das maiores comunidades ribeirinhas de Porto Velho, Juscelino Dantas revelou as suas expectativas com esse novo momento que o distrito irá passar, além de comentar a importância da comunidade ter sido ouvida pelo Poder Executivo.

“Essa foi uma campanha inédita, foi muito boa, o prefeito deixou o povo escolher, isso foi muito bom porque o povo foi às urnas e escolheu os seus representantes. Estamos alinhados com o prefeito e tudo está no caminho certo, agora temos muitos para trabalhar e fazer pelo nosso distrito”, relatou Juscelino Dantas.

Já para Francisco Urielson, eleito para administrar o distrito de Demarcação, essa eleição foi promovida de forma organizada e contou com o reconhecimento da comunidade, que participou de maneira ativa desse processo de escolha até então inédito.

Juscelino Dantas eleito no distrito de São Carlos “Quero agradecer à prefeitura de Porto Velho e à comunidade que votou, que fizeram uma eleição simples e organizada. Graças a Deus, deu tudo certo e com certeza essa atual gestão está fazendo uma administração diferente de todas as outras, por isso temos tudo para avançarmos em nossos distritos”, disse Francisco Urielson.

JUSTIÇA ELEITORAL

Segundo o presidente do TRE/RO, desembargador Daniel Ribeiro Lagos, essa eleição foi uma iniciativa louvável por parte da prefeitura de Porto Velho, que poderia apenas escolher de forma direta esses nomes, porém, preferiu consultar a população, fato que segundo ele mostra o apreço da gestão pelo processo democrático.

“Eu quero cumprimentar a prefeitura por essa iniciativa, que chamou a população, pediu apoio da Justiça Eleitoral, para que o povo soberanamente fizesse a escolha de seu administrador, isso é levar a democracia para essas comunidades, valorizar a sua população e trazer pertencimento”, disse o desembargador Daniel Ribeiro Lagos.



A Justiça Eleitoral atuou como principal parceira da prefeitura de Porto Velho durante todo o processo de eleição dos administradores distritais, disponibilizando de sua estrutura e das urnas eletrônicas.

Presidente do TRE/RO, desembargador Daniel Ribeiro Lagos Eleitos e empossados, os treze administradores distritais serão responsáveis pelo desenvolvimento inédito de um trabalho de integração que tem como foco a garantia da qualidade de vida de toda a população que vive nos distritos da capital rondoniense.

A posse contou, ainda, com a presença do comandante da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Cel. Regis Braguim, o Defensor Geral do estado de Rondônia, Victor Hugo de Souza Lima, o presidente da Câmara de Vereadores, Gedeão Negreiros e a deputada federal Silvia Cristina.

Confira aqui o nome dos distritos e administradores empossados:

1. Abunã – Salonilde Viana dos Santos Gomes

2. Calama – Wagner Oliveira Chaves

3. Demarcação – Francisco Urielson Castro Lacerda

4. Extrema – Keila Viana Cherubini

5. Fortaleza do Abunã – Francilene da Rocha Sena

6. Jaci Paraná – Eucradio Luiz da Silva Barbosa de Souza

7. Nazaré – Maria Ângela Braga

8. Nova Califórnia – André Silva Piana

9. Nova Mutum – Rosenilde Alexandria Nascimento

10. Rio Pardo – Joair Fogaça da Silva

11. São Carlos – Juscelino Dantas de Souza

12. União Bandeirantes – Valdeci Osório Patrício

13. Vista Alegre do Abunã – Udeivde Santos de Jesus

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)