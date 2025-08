Amamentar é um ato de amor e saúde para mãe e bebê

Em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno, a Secretaria Municipal de Saúde (semusa) vem reforçando suas ações de incentivo à amamentação por meio de palestras, orientações no pré-natal, visitas domiciliares e apoio constante às mães em todas as unidades de saúde do município.

A coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, Kelly Przybsz, destaca os benefícios do leite materno tanto para o bebê quanto para a mãe.

"O leite materno é o melhor alimento que o bebê pode receber exclusivamente até os seis meses de vida. Ele é completo, supre todas as necessidades nutricionais e de hidratação do bebê, além de oferecer proteção imunológica", afirma.

Além dos benefícios físicos, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. “O contato pele a pele, o olhar, o cheiro... tudo isso fortalece esse laço. É amor em sua forma mais pura”, destaca a coordenadora

EXPERIÊNCIA DE QUEM AMAMENTA

A importância da amamentação também é sentida na prática por muitas mães, como Jéssica Vitória, mãe da Eloá, de 8 anos, e da pequena Aurora, com apenas 28 dias. Para ela, amamentar é mais do que alimentar, é um momento de cura, conexão e emoção profunda. “Eu considero a amamentação algo muito importante, porque ela cria um vínculo real com a criança. Cheguei a dizer para a minha mãe que eu precisava ser mãe de novo, porque acredito que esse momento até cura. É aquele olhar, aquela mãozinha segurando seu braço... você sente amor, compaixão.”

Kelly Przybsz destaca os benefícios do leite materno tanto para o bebê quanto para a mãe Jéssica compartilha também uma descoberta que a marcou: “Li que o leite materno muda conforme a necessidade do bebê. Se ele estiver prestes a ficar gripado, por exemplo, o leite se adapta para ajudar na recuperação. Achei isso incrível. Só a maternidade proporciona algo tão especial.”

APOIO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

A Semusa, por meio de suas equipes nas unidades básicas e visitas domiciliares, oferece suporte contínuo às mães em fase de amamentação. “Procure a unidade de saúde mais próxima. Os profissionais estão preparados para orientar quanto à posição correta, avaliar se há algum impedimento, e garantir que a amamentação ocorra da melhor forma possível", orienta Kelly Przybsz. Ela reforça ainda que não se deve introduzir outros alimentos ou fórmulas sem orientação profissional. “A ajuda correta vem do profissional de saúde.”

DESDE O PRÉ-NATAL

Ações de incentivo ao aleitamento materno fazem parte da rotina das UBS durante todo o ano As ações de incentivo ao aleitamento materno fazem parte da rotina das unidades durante todo o ano, não apenas no mês de agosto.

“Desde o início do pré-natal já começamos a conversar sobre amamentação, seja nas consultas com médicos e enfermeiros, nos grupos operativos de gestantes ou nas visitas dos agentes comunitários”, explica Kelly.

BANCO DE LEITE

A Secretaria também mantém parceria com o Banco de Leite, que recebe doações e presta orientações, sem necessidade de encaminhamento.

“Mães com excesso de leite são incentivadas a doar. O banco de leite faz todo o processo, inclusive coleta domiciliar. É um ato de solidariedade que pode salvar vidas”, afirma a coordenadora.

GESTO DE AMOR

A amamentação é um ato de cuidado, proteção e vínculo afetivo, mas também um compromisso com a saúde integral da criança. A Semusa reforça que todas as mães têm à disposição uma rede preparada para oferecer apoio, orientação e acolhimento em todas as etapas da amamentação.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, a recomendação é clara: procure a unidade de saúde onde você realizou seu pré-natal. Os profissionais da atenção básica estão capacitados para prestar as orientações necessárias e garantir que esse processo ocorra com segurança, tranquilidade e o suporte adequado.

