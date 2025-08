Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva

O Assentamento Tiago Campin será contemplado com uma nova ambulância para reforçar o atendimento à população no município de Nova Mamoré. A conquista é resultado do compromisso firmado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que atendeu à solicitação do ex-vereador Zé Carlos — atual secretário adjunto municipal de Agricultura — e da própria comunidade durante visita à região. A iniciativa integra as ações do parlamentar voltadas ao fortalecimento da saúde básica, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso.



De acordo com o deputado, a ambulância será uma ferramenta essencial para melhorar o atendimento emergencial na região, especialmente com a construção de um novo posto de saúde pelos próprios moradores. “Os moradores estão construindo um postinho de saúde novo e vamos contribuir com a aquisição de uma ambulância para dar assistência à população que necessita de atendimento no assentamento”, declarou Ezequiel Neiva.



Além do apoio à saúde, o deputado Ezequiel Neiva também orientou a comunidade sobre a importância da construção de uma garagem adequada para o novo veículo. “Façam uma garagem caprichada para que possam receber a ambulância”, disse o parlamentar, reforçando o compromisso com a boa conservação dos equipamentos públicos. Ele também destacou que seu trabalho no município é realizado em parceria com os vereadores Adalto Ferreira, Jair da 29 e o secretário Zé Carlos.



Esta será a terceira ambulância entregue pelo deputado estadual Ezequiel Neiva ao município de Nova Mamoré. A primeira unidade foi destinada ao distrito de Jacinópolis, e a segunda ao distrito de Nova Dimensão. Com a terceira ambulância sendo destinada ao Assentamento Tiago Campin, o parlamentar amplia ainda mais a cobertura do atendimento emergencial e fortalece a rede de atenção básica na zona rural. “Realizamos um trabalho conjunto com o nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), para estruturar as regiões que mais necessitam de atendimento”, destacou Ezequiel Neiva.



A chegada da ambulância é vista como uma conquista significativa pelos moradores locais. O agricultor José Camilo destacou a importância do veículo para a segurança e bem-estar da comunidade. “Contamos com o deputado Ezequiel Neiva e vamos honrar com fé em Deus”, afirmou, entusiasmado com o reforço à saúde da região.



Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), o trabalho de Ezequiel tem contribuído diretamente para a ampliação e qualificação da atenção básica no estado. “São ações executadas em vários pontos de Rondônia que asseguram um melhor atendimento a cada paciente. Por isso, o trabalho do parlamentar é consolidado e faz com que a esperança vire realidade a cada compromisso firmado”, finalizou.







Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO