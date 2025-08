Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela

O deputado estadual Cirone Deiró assegurou mais R$ 500 mil para o distrito de Nova Estrela, localizado no município de Rolim de Moura. O recurso será utilizado na construção de uma quadra sintética. “O deputado Cirone é um político diferenciado, que tem realizado um excelente trabalho, atendendo também às pequenas localidades, como é o caso de Nova Estrela”, disse o vice-prefeito de Rolim de Moura, Alcides Rosa, morador do distrito.



De acordo com Alcides Rosa, o trabalho do deputado em favor do distrito, já garantiu a construção de uma capela, a aquisição de uma cadeira odontológica, de um parque infantil e de implementos agrícolas, além da quadra sintética. Segundo ele, Cirone tem contribuído também na solução de questões relacionadas à rede de energia elétrica e a outros problemas enfrentados pelos moradores. “Rolim de Moura também tem sido amplamente beneficiado com o trabalho realizado pelo deputado Cirone”, disse Alcides.



O prefeito Aldo Júlio disse que Rolim de Moura, inclusive Nova Estrela, tem recebido apoio contínuo do deputado. Segundo ele, a quadra sintética vai deixar o distrito mais bonito e alegre e será utilizada também para a realização de um projeto social. “Vamos usar o espaço para desenvolver atividades voltadas para crianças e adolescentes, visando a formação cidadã”, disse Aldo Júlio.



Em visita a Rolim de Moura, nesta terça-feira (29), Cirone disse que o trabalho desenvolvido pelo prefeito Aldo Júlio e pelo vice Alcides Rosa, tem contribuído decisivamente com o desenvolvimento do município. Ele destacou a importância da parceria no atendimento das necessidades da população.



“Essa quadra é mais uma obra que se tornará realidade por meio da parceria que temos com o governador, coronel Marcos Rocha, o prefeito Aldo Julio e o vice Alcides Rosa”, disse o parlamentar.







Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar