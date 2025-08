Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve com o senhor Jesus e os integrantes do tradicional Clube de Basquete de Guajará-Mirim, conhecido como “Amigos do Basquete”, que celebrou 40 anos de dedicação ao trabalho social com a juventude local. O encontro foi marcado por reconhecimento e o reforço do compromisso com o esporte como ferramenta de transformação.



“É inspirador ver o compromisso de cada um com o esporte e com a juventude da nossa cidade! O basquete tem formado gerações com valores sólidos e oportunidades reais para nossos jovens”, afirmou a deputada.



O clube é referência no município e tem sido um pilar importante na formação de jovens atletas, promovendo a inclusão, disciplina, cidadania e espírito de equipe ao longo de quatro décadas.



Dra. Taíssa reafirmou seu apoio às iniciativas esportivas e destacou que seguirá trabalhando para fortalecer projetos como esse. “É o recurso do povo, voltando para o povo!”, concluiu.







Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar