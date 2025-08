Brasil atinge menor taxa de desemprego da história e Cláudia de Jesus destaca avanço também em Rondônia

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) celebrou os dados divulgados pelo IBGE que revelam uma queda histórica na taxa de desemprego no Brasil: 5,8% no segundo trimestre de 2025, o menor índice já registrado desde o início da série histórica. O dado sinaliza uma recuperação consistente do mercado de trabalho, com aumento de empregos com carteira assinada e valorização dos salários.



O número de trabalhadores formais no país também bateu recorde: são 39 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada no setor privado. O rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro subiu para R$ 3.477, o maior valor já registrado desde 2012, refletindo uma melhora na renda das famílias e maior estabilidade econômica.



Cláudia de Jesus destacou que Rondônia segue como um dos estados com menor índice de desemprego do país. Em 2024, a taxa média anual de desocupação no estado foi de 3,3%, segundo dados do IBGE, mantendo-se abaixo da média nacional. A deputada atribui esse resultado à força da agricultura familiar, do comércio e à atuação de governos comprometidos com políticas públicas voltadas à geração de renda.



“A redução do desemprego é resultado direto das decisões acertadas do presidente Lula e da valorização do trabalho no Brasil. Rondônia também avança com dignidade, ampliando oportunidades e garantindo que mais famílias tenham acesso ao emprego formal e à segurança econômica”, afirmou a parlamentar.





Texto e foto: Fabricia Lopes | Assessoria Parlamentar