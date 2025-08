Deputada Dra. Taíssa participa de cerimônia de passagem de comando na Marinha do Brasil em Guajará-Mirim

No sábado (26), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) participou da cerimônia oficial de passagem de comando da Agência Fluvial da Marinha do Brasil em Guajará-Mirim. O evento marcou a entrega do comando pelo Capitão-Tenente Dominicano ao novo comandante, Capitão-Tenente João Barros.



Durante a solenidade, a deputada destacou a importância da Marinha do Brasil para a segurança, fiscalização e integração na região de fronteira. Em sua fala, Dra. Taíssa agradeceu ao Capitão-Tenente Dominicano “pelos relevantes serviços prestados à sociedade guajaramirense” e desejou êxito ao Capitão-Tenente João Barros:



“Que seja uma trajetória marcada por conquistas e compromisso com nossa região”, enfatizou.



A presença da parlamentar reforça seu comprometimento com as instituições que atuam em prol do desenvolvimento e da soberania do estado de Rondônia.



“É o recurso do povo, voltando para o povo” seja na saúde, educação, infraestrutura ou na valorização de forças essenciais como a Marinha.







Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar