Com o apoio de Laerte Gomes, jovens de Rondônia têm a oportunidade de brilhar no Flamengo.

Esses meninos de Porto Velho têm a chance de brilhar no Flamengo, um dos clubes de futebol mais tradicionais do Brasil. A viagem foi possível graças ao apoio fundamental do deputado Laerte Gomes (PSD), que acredita no potencial dos jovens atletas.



A viagem planejada tem como objetivo a realização de testes para integrar as categorias de base do renomado Flamengo, um dos clubes de futebol mais tradicionais do Brasil. Esse processo é essencial para a descoberta de novos talentos e para a continuidade da excelência que caracteriza o clube.



O deputado Laerte Gomes tem demonstrado um grande empenho em proporcionar oportunidades para jovens atletas de Rondônia. Graças a uma emenda parlamentar individual do deputado, foram destinados recursos significativos para a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).



Esses recursos são essenciais para viabilizar o transporte dos atletas até a cidade do Rio de Janeiro, onde serão realizados os testes que podem abrir portas para futuros campeões. Essa ação não só demonstra o compromisso do deputado Laerte Gomes com o esporte em Rondônia, mas também impacta a vida de muitos jovens que sonham em se tornar atletas de destaque.



Através de um projeto inovador, os jovens têm a chance de mostrar seu potencial em grandes centros esportivos, como o renomado Clube de Regatas do Flamengo. Essa iniciativa não apenas foca no aprimoramento de habilidades atléticas, mas também promove uma transformação significativa na vida dos participantes.



O projeto social Fla Kids, localizado em Porto Velho, é uma iniciativa dedicada a jovens talentos do futebol. Sob a liderança do professor Gilberto Caetano, o projeto visa proporcionar a crianças e adolescentes uma oportunidade de desenvolver suas habilidades esportivas, enquanto promove valores como disciplina e trabalho em equipe.



Atualmente, meninos com idades que variam de 5 a 17 anos estão participando de testes que poderão levá-los a integrar times de destaque no futebol brasileiro. Essa peneira é um momento aguardado com grande ansiedade, pois representa uma porta de entrada para muitos sonhos.



Os testes realizados pelas equipes de base são momentos cruciais que podem detcerminar o futuro desses meninos. Essa oportunidade não apenas permite que eles demonstrem suas habilidades, mas também abrem portas para uma jornada mais longa dentro do esporte.



Com cerca de 50 alunos da escolinha do professor Gilberto se preparando para representar Rondônia e Porto Velho na emocionante competição do Fla Kids.



Hoje é um dia especial para os meninos rondonienses que estão reunidos no maracanã assistindo ao vivo o jogo do Flamengo.







Texto: Edilson Neves | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar