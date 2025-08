Prefeitura de Porto Velho é parceira da 31ª edição da Marcha para Jesus, que acontece neste sábado (2)

A Prefeitura de Porto Velho confirma sua parceria institucional na realização da 31ª Marcha para Jesus, um dos maiores eventos religiosos (cristão) de caráter público da capital de Rondônia. O ato, que já integra o calendário oficial do município, será realizado neste sábado, dia 2 de agosto.

Promovido pelo Conselho de Pastores Evangélicos, como uma grande demonstração de fé, a exemplo de anos anteriores, a concentração acontecerá a partir das 15h, na Av. Farquar, bairro Pedrinhas, em frente ao Palácio Rio Madeira.

O ápice do evento será no ponto de chegada dos participantes, na Av. Sete de Setembro com Farquar, em frente ao complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. No local, haverá um momento cívico com presença de autoridades, orações, intercessões e louvores. O encerramento será com a apresentação do cantor gospel de renome nacional Isaias Saad.

Secretário Paulo Moraes Júnior destacou a importância do evento para a cidade O secretário Paulo Moraes Júnior, titular da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), destacou a importância do evento para a cidade, acrescentando que além de apoiá-lo, a Prefeitura está oferecendo a estrutura necessária para que tudo ocorra com segurança e conforto aos participantes.

Ele acrescentou que a Marcha para Jesus é reconhecida como uma das maiores manifestações de fé da cidade, reunindo milhares de pessoas em um ato pacífico de louvor, oração e comunhão entre diferentes denominações cristãs, sempre exaltando princípios como o amor, a esperança e a paz entre todos os povos.

A Prefeitura convida toda a população a participar deste grande momento de fé e celebração, reafirmando o apoio institucional à liberdade de culto e à convivência harmoniosa entre as expressões religiosas presentes no município.

PROGRAMAÇÃO – MARCHA PARA JESUS 2025

Data:02 de agosto de 2025 (Sábado)

15h –Início da concentração no CPA (Centro Político Administrativo)

16h –Saída da Marcha pela Avenida Farquar

18h30 –Chegada ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

19h30 às 20h –Momento cívico com presença de autoridades

21h –Apresentação musical com o cantor nacional Isaías Saad

APOIO DA PREFEITURA

A parceria da Prefeitura será por meio do trabalho das seguintes pastas: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural). Elas vão garantir toda a logística necessária para o evento.

Elas serão responsáveis pelos serviços previstos de interdições de vias, limpeza urbana, apoio à mobilidade e segurança, além do fornecimento de estrutura de palco e som no ponto de chegada.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)