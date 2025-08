Evento sobre produção sustentável da meliponicultura reúne vários produtores em Porto Velho

Há cinco anos, uma história começou a ser escrita por acaso. O apicultor João Lauro decidiu investir na produção de abelhas e passou a comercializar seus produtos em Porto Velho. Entre os itens vendidos, destaca-se a própolis, um resíduo natural produzido pelas abelhas, encontrado no interior das colmeias. Já o mel é elaborado pelas abelhas a partir do néctar das flores.

“Eu também trabalho muito com vendas de enxame. Minha produção é em Candeias do Jamari, mas todos os meus produtos são comercializados aqui em Porto Velho. Nesses últimos anos, tenho me dedicado bastante para poder conhecer ainda mais sobre essa produção que hoje é minha grande paixão”, disse João Lauro.

Para fortalecer e difundir o conhecimento sobre a criação de abelhas-sem-ferrão, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realiza o 1º Workshop da Amazônia Ocidental sobre Meliponicultura com foco em produção sustentável.

O evento, realizado na Embrapa, conta com a participação de apicultores, meliponicultores, cafeicultores e fruticultores. Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, o evento é uma oportunidade para que o tema seja difundido ainda mais no município de Porto Velho.

“Essa é uma grande oportunidade para vocês apresentarem como é a produção aqui em Porto Velho. Por isso, aproveitem bastante todo tipo de conhecimento que será repassado neste workshop e principalmente apliquem todo o aprendizado na produção de você. Por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos no caminho certo para deixar o município desenvolvido”, finaliza o secretário.

A programação contou com exposição, palestras técnicas e rodas de conversa, abordando temas que vão desde a biologia das abelhas até manejo e comercialização de produtos. O evento teve a participação do presidente da Confederação Brasileira de Apicultura (CBA), Sérgio Farias, que veio conhecer a realidade da produção da capital.

“Essa é a primeira vez que venho a Porto Velho e estou muito feliz em poder participar desse nosso momento da apicultura na capital rondoniense. Nosso objetivo é difundir ainda mais a produção e o consumo de mel em todo o país. Quero dizer que o nosso mel é o melhor mel do mundo e aqui em Porto Velho não é diferente”, conclui o presidente da CBA.

Programação contou com exposição de produtos O evento é uma realização da Semagric, Jirau Energia, Embrapa e Agrotropical Amazônia, com apoio de Faperon, Senar, Sema, Rovema, Dydyo, Mina Linda, Viveiros Brasil e Casa Rural. A vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos, também participou do evento.

“Esse é o primeiro workshop realizado aqui em Porto Velho, mas eu tenho a certeza de que esse será o primeiro de muitos. Nossos produtores merecem essa capacitação, porque sem dúvidas é um divisor de águas na vida de vocês e na vida do nosso município. Podem ter certeza que a prefeitura vai investir muito mais e mais capacitações”, disse a vice-prefeita.

A programação segue neste sábado (2), onde os participantes terão a oportunidade de vivenciar, na prática, o manejo de abelhas-sem-ferrão durante uma visita técnica à sede da Agrotropical Amazônia, localizada na Estrada do Belmont, Km 12.

O agroflorestor e meliponicultor Tino Alves, representante da Agrotropical, enfatiza a importância da vivência prática no processo de aprendizado.

