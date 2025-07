Ieda Chaves impulsiona cultura e tradição com recursos à quadrilha “A Roça é Nossa”

Em um movimento que reforça seu compromisso com a cultura de Rondônia, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou uma emenda parlamentar de R$ 100 mil à Associação Folclórica, Cultural, Recreativa e Esportiva “A Roça é Nossa” (Asfocre). O recurso, formalizado pelo Termo de Fomento nº 249/PGE/SEJUCEL-2025, está sendo integralmente aplicado na produção e confecção das indumentárias — figurinos e vestimentas típicas — dos mais de 70 brincantes da tradicional quadrilha.



Na última terça-feira (29), a parlamentar fez questão de prestigiar um ensaio geral da agremiação, que se prepara para a 41ª edição do Arraial Flor do Maracujá. O evento, promovido pelo governo de Rondônia e coordenado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), ocorrerá de 1º a 10 de agosto, no Parque dos Tanques, em Porto Velho.



Deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) (Foto: Assessoria Parlamentar)



Ieda Chaves expressou seu entusiasmo com o trabalho e progresso da agremiação. “Um grupo de pessoas dedicadas, que se empenha com muito amor pela cultura popular. Com meu apoio, terão a oportunidade de seguir valorizando nossas tradições e fortalecendo a cultura de Porto Velho e de todo o nosso estado”.



Criação e Temática



Criada em 1993, na zona Leste de Porto Velho, a quadrilha “A Roça é Nossa” é fruto da fusão das antigas quadrilhas Sapezal e Flor da Bananeira, idealizadas por Fernando Rocha e Dona Liri.



Amanda Rocha, presidente da agremiação, revelou que os ensaios para o Arraial Flor do Maracujá estão a todo vapor. Neste ano, a quadrilha promete encantar o público com o tema “Made in Nordeste”, uma homenagem à rica diversidade cultural da região nordestina. “A apresentação incluirá tributos a ritmos e expressões culturais que compõem o patrimônio imaterial do Brasil, como bumba-meu-boi, frevo e maracatu”.



Serviço



Para quem quiser acompanhar de perto a preparação de “A Roça é Nossa”, os ensaios acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 22h30, na Quadra Sérgio Siqueira, localizada na Avenida Mamoré.





Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação