Indicação atendida: Deputada Dra. Taíssa garante transporte para alunos do CTPM X representarem Guajará-Mirim no Campeonato Estadual de Handebol Sub-18

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) teve mais uma indicação atendida, desta vez beneficiando diretamente os alunos atletas do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – X (CTPM X), de Guajará-Mirim. Por meio da Indicação nº 12966/25, encaminhada à Sejucel e ao Detran, a parlamentar viabilizou a disponibilização de um ônibus para transporte da delegação estudantil até o município de Buritis, onde participaram da 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Handebol Sub-18, realizada entre os dias 25 a 27 de julho de 2025.



A iniciativa teve como objetivo garantir a participação dos jovens atletas no evento, considerado de grande relevância estadual, promovendo não apenas o desenvolvimento esportivo, mas também a integração entre instituições de ensino e o fortalecimento de valores como disciplina, superação e espírito de equipe.



“A participação no campeonato foi uma oportunidade valiosa para os alunos, pois o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social e formação cidadã. Além disso, é uma forma de projetar positivamente o nome do CTPM X e de Guajará-Mirim no cenário estadual”, destacou Dra. Taíssa.



A deputada também agradeceu à Sejucel e ao Detran por atenderem à indicação e viabilizarem o transporte dos alunos. “Agradeço às equipes da Sejucel e do Detran pelo compromisso com a juventude e com o incentivo ao esporte. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou.



Segundo o vice-diretor do CTPM X, Fredson Martins, a participação dos alunos vai além da competição: “Eles representam não só uma escola, mas uma missão. Estamos ensinando valores, formando cidadãos. Agradecemos imensamente à deputada Dra. Taíssa Sousa, à Sejucel e ao Detran por tornarem possível essa conquista. O apoio recebido foi essencial para que nossos estudantes pudessem viver essa experiência transformadora.”



A direção do CTPM X, sob a liderança da Tenente-Coronel Michelly Mendes, também celebrou a ação como um avanço no fortalecimento da educação por meio do esporte, destacando o papel da escola na formação de jovens comprometidos com a disciplina e a cidadania.







Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar