Deputada Dra. Taíssa Sousa prestigia a 40ª Expoari com diálogo, compromisso e bons momentos

Presente na 40ª edição da Expoari, uma das maiores feiras agropecuárias da região Norte, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) marcou presença com uma agenda cheia de propósito e conexão com o povo. Durante sua visita ao parque de exposições em Ariquemes, ela percorreu estandes, ouviu a população, dialogou com empreendedores e reforçou seu compromisso com quem impulsiona a economia do estado.



"Esses momentos de proximidade são fundamentais para entender, de fato, as demandas de quem trabalha, empreende e gera oportunidades. Nosso mandato é feito com escuta ativa e presença", afirmou a deputada.



Foto: Reprodução/ALE-RO 40ª edição da Expoari (Foto: Assessoria Parlamentar)



Entre os compromissos, Taíssa destacou o fortalecimento de parcerias com setores produtivos e reafirmou a importância de continuar investindo em políticas públicas que garantam apoio ao agronegócio, às associações e aos pequenos produtores.



E como toda grande festa também merece lazer, a deputada aproveitou para curtir o aguardado show de Zezé Di Camargo & Luciano, ao lado do esposo. "Agenda cheia de propósito, mas também de bons momentos!", destacou a parlamentar



Com atuação marcada pela sensibilidade e firmeza, Dra. Taíssa reforçou mais uma vez que seu mandato é pautado na escuta e na presença ativa nas comunidades. Afinal, como sempre diz: “É o recurso do povo, voltando para o povo.”





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar