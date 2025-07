Estradas do Vale do Anari são recuperadas com apoio de Cirone Deiró

O deputado estadual Cirone Deiró assegurou mais R$ 592 mil, para o município do Vale do Anari. Os recursos serão investidos na recuperação das estradas rurais. “O governador, coronel Marcos Rocha, tem sido um grande aliado no trabalho em favor dos moradores da área rural”, disse o parlamentar.



Cirone informou que assegurou os recursos para a recuperação das estradas do município, a pedido do vereador Romário Ferreira, “que tem realizado um excelente trabalho em favor do Vale do Anari”. O deputado afirmou que ouvir os representantes locais, é fundamental para trabalhar em busca dos benefícios que realmente atendem a necessidade da população de cada região.



Romário Ferreira informou que os recursos viabilizados pelo deputado vão atender trechos das linhas PA-20, PA-18, PR-03, RT-06, RT-06, RT-04, RT-05 e do travessão RT-04-PR-03, localizadas na área rural do município. “São estradas da região da barragem, que estão distante da área urbana, onde os moradores enfrentam muita dificuldade de acesso à cidade”, explicou o vereador.



Segundo Romário Ferreira, o deputado já assegurou outros benefícios para Vale do Anari, a exemplo da recuperação das estradas do setor chacareiro, no ano de 2024. “Dependemos muito das emendas parlamentares, porque nosso município teria grande dificuldade para realizar todo esse trabalho com recursos próprios”, disse.



Na opinião do vereador, a parceria mantida com Cirone Deiró, tem assegurado benefícios importantes para o município. “Unir forças com um deputado que olha com carinho para quem precisa, inclusive para o produtor rural, é fundamental para garantir os investimentos que nosso município precisa”, disse.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar