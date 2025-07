Deputado Ribeiro propõe melhorias na Delegacia de Flagrantes de Porto Velho e reforça compromisso com a segurança pública

Preocupado com as condições de trabalho dos servidores da segurança pública e com a qualidade do atendimento à população, o deputado estadual Ribeiro apresentou a Indicação nº 13339/2025 solicitando melhorias na estrutura da Delegacia de Flagrantes (Deflag), em Porto Velho.



O pedido, encaminhado ao Governo do Estado, à Casa Civil e à Secretaria de Segurança (SESDEC), busca garantir uma estrutura mais digna e funcional para policiais civis, servidores administrativos e para os cidadãos que passam diariamente pela unidade.



“Estamos falando de um local que funciona 24 horas por dia, onde chegam casos urgentes e sensíveis. É fundamental que a Deflag tenha condições adequadas para receber quem precisa de atendimento e, principalmente, para que os profissionais possam exercer seu trabalho com segurança, respeito e dignidade”, explicou Ribeiro.



O parlamentar destacou que a unidade carece de investimentos urgentes, desde a melhoria nas instalações físicas até a modernização de equipamentos e reforço no efetivo. A proposta também tem como foco valorizar os profissionais da Polícia Civil que lidam com situações extremas e, muitas vezes, enfrentam condições precárias para desempenhar suas funções.



A iniciativa faz parte do compromisso do deputado Ribeiro com a segurança pública e com o fortalecimento das instituições. “Segurança pública não se faz apenas com viaturas e armamentos. É preciso cuidar das pessoas que cuidam da gente. E isso começa com estruturas físicas decentes e condições humanas de trabalho”, afirmou.



Com essa ação, o deputado reforça sua atuação em defesa dos servidores públicos e da população, buscando soluções concretas para os desafios enfrentados diariamente nas delegacias e demais unidades de segurança.

Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar