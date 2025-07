Laerte Gomes marca presença na entrega da Escola Pequeno Príncipe

No dia da entrega oficial da Escola Pequeno Príncipe, o deputado estadual Laerte Gomes, do Partido Social Democrático (PSD), fez questão de estar presente. Sua presença nesse evento demonstra o compromisso do legislador com a educação de qualidade na região. A Escola Pequeno Príncipe fica localizada em Nova Estrela, distrito de Rolim de Moura. A entrega representa um momento significativo para toda a comunidade. Esta nova escola oferece não apenas um espaço físico adequado para o aprendizado, mas também um ambiente seguro e acolhedor.



Isso representa um passo significativo para o desenvolvimento educacional do distrito. Durante a cerimônia de entrega, o deputado destacou a importância da educação como uma ferramenta fundamental para o crescimento e desenvolvimento da comunidade. O parlamentar também enfatizou que a construção da escola faz parte de um esforço conjunto para melhorar a infraestrutura educacional, garantindo que mais crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. Isso é um direito de todas as crianças, disse Laerte.



Foto: Reprodução/ALE-RO A entrega representa um momento significativo para toda a comunidade (Foto: Assessoria Parlamentar)



Gomes sublinhou a relevância da dedicação que todos os envolvidos demonstraram. "Esse é o resultado de uma parceria séria, de gente que trabalha com compromisso e tem amor por Rondônia", disse ele.



Laerte expressou sua gratidão ao governador Marcos Rocha pela liberação dos recursos. Além do governador, o parlamentar não deixou de parabenizar o prefeito Aldo e o ex-vereador Eliomar Monteiro pela sua dedicação e pela parceria firme nesse projeto. Essa união entre diferentes líderes demonstra que, com esforço conjunto, é possível realizar grandes transformações em benefício da comunidade.



"A Escola passou por uma ampla reforma e ampliação, resultado do trabalho diligente e comprometido de nossa administração. Graças ao nosso mandato, juntamente com o empenho do prefeito Aldo e do então vereador Eliomar, conseguimos transformar este espaço educacional em um ambiente mais acolhedor e moderno. Hoje, as instalações da escola estão completamente renovadas. As salas foram revitalizadas, a estrutura totalmente modernizada, proporcionando um espaço adequado e com novas mobílias e, o mais importante, muito mais conforto para nossas crianças", afirmou o parlamentar, visivelmente emocionado.



Foto: Reprodução/ALE-RO Escola Pequeno Príncipe (Foto: Assessoria Parlamentar)



A participação do deputado Laerte Gomes simboliza um forte apoio do governo nas iniciativas voltadas para o desenvolvimento da educação local. A presença do deputado, juntamente com a presença do prefeito Aldo Júlio e do ex-vereador Eliomar Monteiro, líderes comunitários e pais de alunos na entrega da nova Escola, demonstra o compromisso do governo em propiciar melhorias significativas na educação infantil na região.



O deputado destacou a importância desta união e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento educacional do estado de Rondônia. A mensagem do deputado é clara: "É através da união de esforços que alcançaremos uma Rondônia mais justa e educada. Vamos juntos, com a certeza de que cada passo dado é em direção a um futuro cada vez melhor para todos", finalizou o parlamentar.







Texto: Edilson Neves | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar