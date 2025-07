É com Lula que o Brasil anda pra frente: Ponte binacional em Rondônia é conquista histórica do governo federal

O Brasil voltou a crescer, a integrar e a se conectar com o mundo. Rondônia está no mapa das grandes transformações lideradas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prova disso é a retomada e o avanço da construção da ponte internacional entre Guajará-Mirim (RO) e Guayaramerín, na Bolívia. Uma obra estratégica, histórica e simbólica que finalmente vai se tornar realidade sob um governo que prioriza o povo, a integração latino-americana e o desenvolvimento regional.

Em 2023, o edital da obra foi assinado pelo Ministro dos Transportes do governo Lula. A obra faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que já movimenta o Brasil inteiro com investimentos em infraestrutura, transporte, educação, saúde e energia. A ponte cumpre um acordo centenário entre os dois países, mas apenas agora, com um governo popular e comprometido, a integração começa a sair do papel.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Projeto da ponte entre Brasil e Bolívia (Foto: Ministério dos Transporte | Divulgação)



A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), que acompanha de perto o andamento das obras em todo o estado de Rondônia, foi enfática ao destacar o papel de Lula nessa conquista:



“A verdade tem que ser dita. Lula lançou obras em todo o Brasil e em Rondônia não foi diferente. Muitos parlamentares ajudam, mas sem Lula, a ponte simplesmente não aconteceria. Ele tem compromisso com o povo, com a Amazônia e com a nossa soberania.”, afirmou.



A ponte, que será construída pelo Consórcio Mamoré, terá 1,22 km de extensão sobre o rio Mamoré. A licitação foi retomada após liberação do Tribunal de Contas da União (TCU) e o investimento total será de R$ 421 milhões. A estrutura conectará os dois países, permitindo que o Brasil tenha acesso ao Oceano Pacífico e a Bolívia, ao Atlântico. Isso reduz custos logísticos, estimula o comércio e fortalece a presença brasileira na América do Sul.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Lula e Luis Arce posam para foto durante encontro bilateral em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia (foto: Fabricia Lopes | Assessoria Parlamentar)

Durante visita oficial à Bolívia em julho de 2024, o presidente Lula se reuniu com o presidente boliviano, Luis Arce e reforçou seu compromisso com a integração latino-americana.

Essa obra não é apenas engenharia civil. É justiça histórica. É a força de um projeto de país que olha para todos os cantos do território nacional. A ponte internacional é mais uma prova de que quando o Partido dos Trabalhadores governa, o Brasil avança, e o povo deixa de sonhar e começa a realizar.

A ponte binacional representa mais do que concreto e aço: é a materialização de uma política que aposta no futuro, na cooperação entre países vizinhos e na valorização da região Norte do Brasil.





Texto e foto: Fabricia Lopes | Assessoria Parlamentar