Deputado Ribeiro do Sinpol indica melhorias no Instituto Médico Legal de São Miguel

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) apresentou a Indicação nº 13.420/2025 ao Poder Executivo, solicitando melhorias e reformas no Instituto Médico Legal (IML) da Regional de São Miguel. A proposta também foi encaminhada à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).



De acordo com o parlamentar, a infraestrutura atual do IML compromete tanto a eficiência do atendimento ao público quanto a segurança e a dignidade dos profissionais que atuam no local. A falta de estrutura adequada dificulta o trabalho policial e impacta diretamente a qualidade do serviço prestado à população.



A indicação prevê a realização de reformas estruturais, modernização dos equipamentos e adaptação dos espaços para atender requisitos de acessibilidade, conforto e segurança. O objetivo é oferecer condições adequadas para os servidores e aprimorar o atendimento aos cidadãos.



“O IML é uma estrutura essencial para as investigações e para o suporte às forças de segurança. Investir em melhorias é garantir eficiência, humanização e respeito aos profissionais e à população”, destacou o deputado Ribeiro do Sinpol.







Texto: Anderson Nascimento | Assessoria Parlamentar

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO